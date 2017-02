SÚŤAŽ: Čítanie na dlhé večery nielen pre ženy 5 (100%) 1 vote

Dni sú krátke, večery ešte stále tmavé, a preto sme sa rozhodli vám tieto zimné dni troška spríjemniť. Súťažte s naším Magazínom a vyhrajte knižky, ktoré vám pomôžu uniknúť od reality všedných dní a pohltia vás svojim príbehom.

Súťaž prebieha 31.1. do 8.2.2017

KULT: Emma Clinová

Štyridsaťročná Evie sa v spomienkach vracia do severnej Kalifornie 60. rokov 20. storočia, do éry hippies, uvoľnenej morálky a zrodu rozličných kultov či siekt.

Na začiatku leta sa osamelá, zádumčivá tínedžerka Evie Boydová spriatelí v parku so skupinou dievčat a ihneď ju zaujme ich sloboda, ležérne oblečenie aj zvláštna aura. Evie z nich najviac priťahuje dievča menom Suzanne. Práve tá ju privedie do „rodiny“ na ranči, kde žijú ďalšie tínedžerky spolu s charizmatickým vodcom skupiny Russellom. Evie ich život očarí, konečne má šancu niekam sa zaradiť, všetci jej venujú pozornosť. Russell má všetko, čo má mať vodca sekty: je očarujúci, vie to s dievčatami a v časoch komplikovaného hľadania samých seba im ponúka spôsob života oslobodený od záväzkov a spoločenského úzu – neviazaný pohlavný styk, deti narodené z týchto dobrodružstiev sa vychovávajú spoločne.

Russell všetkých učí, že peniaze sú kliatbou systému. Ich patrónom je hollywoodska figúrka Mitch a ten, podobne ako Russell, tiež dievčatá len zneužíva. Komunita žije na spustnutom ranči uprostred hôr. Evie však pripadá exotický a fascinujúci – je to miesto, kde má pocit slobody a nádej, že ju medzi seba prijmú. Jej nekritický obdiv k Suzanne sa stupňuje a Evie si vôbec neuvedomuje, že sa schyľuje k nepredstaviteľnému násiliu.

Hovor! – Si si istá, že tebe sa to nestane?: Laurie Halsová Andersonová