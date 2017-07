Zoznamka Badoo spamuje, zavádza a drzo vydiera ľudí aj neľudí 1.5 (30%) 2 votes

Divíte sa, že vám chodia podivné emaily na službu Badoo zoznamky a nechápete, čo od vás chcú? To nič, nie ste sami. Badoo je sociálna sieť – alebo skôr zoznamka, ktorá akoby nezniesla, že v porovnaní s inými ako MySpace, Facebook, Twitter a iné, výrazne zaostáva. Keďže ale emaily od Badoo niektorých ľudí maximálne dožierajú, neodpustím si niekoľko názorov. Ako vec vidí jeden obyčajný človek, ktorého Badoo vydieral a stále vydiera? Pozorujem, čítam a zisťujem, nie som sám, čo by si dotyčnú zodpovednú osobu rád podal za záplavu spamu a drzosť… aspoň článkom.

Rok 2009

Badoo sa objavil pred pár rokmi. Zooznamka prináša podobné vlastnosti ako majú mnohé iné sociálne siete, ale hlavne vydiera ľudí, aby pridali vlastné fotografie, inak im nebude nič fungovať. Badoo má však jeden problém – potrebuje ľudí a tak sa rozhodol nenápadne získať nových členov naozaj podivným spôsobom. V roku 2009 sa rozhodol, že si pohľadá po internete nejaké adresy, alebo nebodaj presliedi emaily svojich členov a na všetky tieto emaily pošle správu o tom, že sú očakávaný na Badoo. Aby to nestačilo, deň po tomto emaily dorazil mnohým ľuďom ďalší email, trochu podivne spísané informácie informovali, že som dostal správu ale prečítať si ju budem môcť až keď sa prihlásim do svojho účtu. To som ale nechcel, lenže každý poslaný email, ktorý je z nejakej automatickej služby by mal mať dole odkaz s vysvetlením, prečo vám email dorazil. Vysvetlenie bolo jednoduché. Vraj „Tvoj priateľ ti poslal správu, pre odhlásenie prijímania takýchto správ sa prihlás do svojho účtu a vypni prijímanie správ“. To čo je za blbosť? Kam sa mám prihlásiť, keď žiaden účet nemám? Zriaďovať si ho nebudem. Pokiaľ taký email poslali 1000 ľuďom, potom aspoň 200 sa isto prihlásilo minimálne zo zvedavosti, kto komu čo píše a prečo, alebo pre zámer vypnúť posielanie správ.

O týždeň dorazil email, že stará známa z USA mi napísala správu a na Badoo na mňa čaká ešte priateľ z Bratislavy, z Popradu a z Košíc. Hovorím si, že v Košiciach poznám piatich ľudí, všetci sú na ICQ a ani jeden nie je tak hlúpy, aby mi niečo také posielal, v Poprade v tom čase nebol nikto známy a v USA vtedy nebola jediná známa. Badoo vtedy schytalo na azda všetky možné existujúce emaily správu v slovenčine a v angličtine so žiadosťou vysvetlenia a okrem krásnej tichej ignorácie sa nedialo nič. Bol pokoj až do mája 2011.

Rok 2011

Badoo sa odhalil. Spamuje zámerne a dôkazom je fakt, že cieli svoj spam dokonca na také adresy, ktoré sú len aliasy nasmerované niekam inam. Adresy, ktoré nie sú nikde na webe zverejnené, ale ani nepoužívané. To sú tie adresy, ktoré sú skupinové – nasmerujú správu konkrétnym vybraným ľuďom, ako príklad uvediem že v jednej spoločnosti pracuje 200 ľudí ale len 3 sú personalisti, ostatní z firmy im preto budú hromadne písať na adresu personalisti@domenafirmy.sk. Adresu poznajú len niektorí z firmy a niektorí v1agroví spamboti, čo si ju odchytili z nejakej hromadnej správy. Drzosť Badoo je v tom, že cieli na takéto emaily aj svoj spam. V živote by tam nikto nič neregistroval. Badoo sa v správe snaží presvedčiť, že ste registrovaný člen a ešte aj posiela meno a heslo na prihlásenie. To má čo znamenať? Vraj email som obdržal ako registrovaný člen Badoo. Začínam chápať, že Badoo bude skratka BAD ako v preklade zlý a OO ako odrbávačský o**bávač.

21. mája 2011: Ignoroval som email, ale na druhý deň prišiel ďalší. Vraj 7 ľudí by rado videlo moju fotku a ukázalo zopár ďalších ksichtov. Neviem odkiaľ to Badoo berie, ale zobrazuje len chlapov v určitom veku. Po tom naozaj netúžim. Firemná adresa sa má zoznamovať s chlapmi?

22. mája 2011: Aj ten email som ignoroval, ale Badoo sa nevzdáva. Spamuje ďalej. Dokonca posiela nejaký tupý email s fotografiami ďalších ľudí s ktorými si môžem písať. Všetko sú to mladé a pekné tváre, akoby ich niekto naschvál vybral pre takýto email.

23. mája 2011: Odhaľte, kto vás chce poznať! Ďalšia blbosť a opäť ďalší deň spam v schránke. Badoo sa stále nevzdáva.

25. mája 2011: Badoo si dal pohov. Pripravil síce niekoľko druhov emailov, každý iný, ktorý pravidelne posielal, ale nestáli za nič. Tento email informoval o niečom v zmysle, že som asi menej cenný, lebo nemám nahratú fotografiu. Pokúsim sa teda prihlásiť s údajmi, ktoré dorazili aby som vypol emaily.

Po prihlásení zisťujem, že mám jednu neprečítanú správu. Nech sa akokoľvek snažím dostať k jej prečítaniu, nedarí sa. Absolútne absurdné chyby a neklikateľnosť tlačidiel, ktoré majú znamenať otvorenie správy sú len jasným odrbom na človeka. Človek, čo mi správu poslal má nejaké nahraté fotografie, ale ak si cih chcem pozrieť, vypadne mi hláška o tom, že sám môžem fotografie sledovať až vtedy, keď nahrám svoje aspoň tri. Potom pochopím, že pokiaľ nenahrám fotku, ani si neprečítam, čo mi píše a kto vlastne. Dobre, dosť bolo nervov z tejto drzosti a tak klikám na tlačidlo ZRUŠIŤ ÚČET. Ešte na poslednú chvíľu sa ma snaží Badoo presvedčiť, že si mám účet nechať. To aby ma mohol ďalej spamovať. Ale on bude tak či tak, takže nemám na výber.

Po stlačení tlačidla, že si chcem zrušiť celý účet ma úplne dorazila posledná správa od Badoo na obrazovke. Celé toto divadlo bolo len kvôli tomu, že Badoo posielal emaily a spamoval bez toho, aby sa ho niekto žiadal. Drzé bolo potom to, čo sa objavilo po zrušení účtu.

Keď sa dočkáte odhlásenia, čo by vás mohlo najviac naštvať? Možno ste sa práve zamysleli a napadlo vám to, čo si môžete prečítať v emailovej správe. Nuž a keď na skupinovom emaili Badoo utíchol, prekvapil na celkom inom emaili. Na emailovej adrese, ktorú používam na registrovanie do rôznych neistých stránok. Zrejme z nejakého nechráneného zdroja teda Badoo vytiahol a zneužil adresu, na ktorej nemá čo hľadať. V angličtine (to keď sliedič Badoo nemá istotu o tom, akému jazyku rozumiem, možno je to tým, že registrácie boli robené najmä do zahraničných katalógov a stránok) napríklad poslal včera tento email.

Takže ak sa odmietate prihlásiť a vôbec byť členom Badoo, už ním v tomto prípade ste, emaily neprestanú. V prípade, že nechcete dostávať emaily, musíte sa prihlásiť, lebo Badoo vás v tomto prípade vydiera. Nakoniec ešte tesne pred vydaním článku sa ma pýta známy, čo je to to Badoo, či neviem, lebo mu to vypisuje, vraj tam má účet. Pochopiteľne sa zľakol, veď je to kamarát, ktorý už má problém pre registráciu na vydieračských spoplatnených stránkach so zľavami sídliacich na Seychellách, o ktorých sa tu už písalo. je žiaľ úplne zbytočné písať do Badoo, musíte sa prihlásiť a vlastnoručne splniť to, o čo Badoo šlo. – Prihlásiť sa a stať sa členom, aj keď len na pár sekúnd. Stále sa to Badoo oplatí, vždy môže naraziť na niekoho, čo sa nechá zlomiť, alebo vážne niekoho hľadá. Písať na Badoo nemá zmysel. Ak sa to ale niekomu podarí a dostane odpoveď, dajte vedieť.