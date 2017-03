Zlodeji sa vlámali do reštaurácie, namiesto bankomatu ukradli jukebox

Ohodnoť článok

Zlodeji si v San Diegu v reštaurácií Hooters na ulici 16911 W. Bernardo Drive zábavne poplietli korisť. Nepripravení si podľa polície plánovali odniesť celý bankomat aj so slušnou zásobou bankoviek. Namiesto toho si odniesli podobne vyzerajúcu vec, jukebox s pár mincami a slušným výberom hudby v ňom. Dvaja maldíci sa pokúšali “bankomat” ukradnúť a odniesť na pickupe, ktorým sa vodič po otvorení dverí snažil dokonca nacúvať dnu. Je divné, že mladíkovi nebolo podozrivé príliš jednoduché prenášanie “bankomatu” no odhalenie trpkého omylu ich zrejme čakalo až niekde v skrýši ďaleko od miesta činu. Mnohí by radi videli ich tváre, keď po zasvietení svetlom na celú korisť pochopili, že nemajú zrejme to, po čo si tam prišli. Polícia po nich pátra, no pri neporiadku, ktorý narobili po nich zostalo niekoľko stôp. Okrem toho všetko nasnímaval bezpečnostná kamera.