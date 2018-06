Zaplatili viac ako 38 dolárov za “párkovú vodu“ , ktorá im mala pomôcť schudnúť

Pochybné diéty, ktoré sľubujú rýchly a jednoduchý úbytok hmotnosti – „párková voda“ je však z nich najpodivnejšia.

Nefiltrovaná voda, ktorá vám ostane po uvarení párkov bola predávaná na festivale Car-Free Day vo Vancouveri, Britskej Kolumbii za 38 dolárov.

Sľubuje, že vám pomôže schudnúť, zvýšiť mozgovú funkciu, vyzerať mladšie a zlepšiť vitalitu – znie to až príliš dobre na to aby to bola pravda.

V skutočnosti bola voda podvrh, ktorý vyrobil Douglas Bevans, generálny riaditeľ spoločnosti Hot Dog Water, aby tak urobil vyhlásenie o zavádzajúcom marketingu v oblasti zdravia.

Bevans uvideol, že proteíny z vody po párkoch pomáhajú vášmu telu absorbovať obsah vody, sodík a všetky látky, ktoré potrebujete doplniť po cvičení. ,,S pomocou výskumu a ľudí s vedeckými poznatkami sme vytvorili najlepšiu verziu párkovej vody, akú sme vedeli.“ Doplňovanie elektrolytov po cvičení je dôležité, ak sa veľa potíte – ale párky nie sú spôsob, ako to urobiť.

Párkovú vodu podporovalo aj veľa „profesionálov“ vrátane výživovej poradkyne, ktorá získala Nobelovu cenu, doktorky Cynthia Dringus, ktorá povedala: ,,Párková voda je nová kokosová voda!“

This booth that sells unfiltered hot dog water is hands down the strangest thing at Car-Free day, and I have no idea – literally none – as to whether it is real or an elaborate stunt pic.twitter.com/NK2KcTfnHm

— Moebius Stripper (@moebius_strip) June 17, 2018