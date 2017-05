Ako zariadiť bar, aby bol pre zákazníka atraktívnym 5 (100%) 2 votes

Vybavenie baru

Už sa viac netrápte nad tým, ako zariadiť svoj bar, aby bol pre zákazníka atraktívnym. Prinášame vám pár sviežich tipov na spestrenie každého barového interiéru. Zháňať nábytok do baru nikdy nebolo zábavnejšie!

Vybavenie baru pre náročných zákazníkov

Keď si prelistujete katalógy firiem zaoberajúcich sa hotelovým a reštauračným nábytkom, ich ponuka sa väčšinou veľmi neodlišuje. Nájdete tam všetko, čo by mal moderný bar obsahovať – barové stoličky, boxy, pulty či stoly do baru. To vám však ešte nezaručuje, že si vyberiete správne a váš bar bude zariadený štýlovo a funkčne. Napríklad pri premýšľaní o barovom sedení si treba predstaviť, aké typy zákazníkov chcete osloviť. Bude to mladšia generácia, alebo všetky vekové kategórie bez výnimky? Mladší si zaiste radi posadajú na moderné barové stoličky postavené pri pulte, pretože sú vďaka nim bližšie k zdroju zábavy. Tí, čo si prídu do vášho baru posedieť so známymi, však uvítajú skôr pohodlné barové sedenie v boxoch či na čalúnených stoličkách s opierkou. Najlepšie je prispôsobiť sa všetkým, a keď to dispozícia vášho baru dovoľuje, zaobstarajte si rovno všetky varianty barového sedenia. Každý zákazník si sadne na miesto, na ktoré má práve náladu. Niekedy nechceme vystretí sedieť na modernej barovej stoličke bez opierky, ale radšej sa ako lenivá mačka natiahnuť v priestrannom barovom boxe.

Barový nábytok vyjadruje vkus majiteľa

Ak tvorí vybavenie baru jednotný celok, nik vám nebude môcť vyčítať nevkusnosť alebo prvoplánovosť. Centrom každého baru je určite barový pult. Venujte dôkladnú pozornosť nielen rozloženiu ponúkaného sortimentu, ale aj celkovému dizajnu barového pultu. Okrem toho, že ohraničuje osobnú zónu vášho barmana/čašníka, s istotou možno povedať, že pri barovom pulte sa zastaví každý jeden zákazník, či už pri objednávaní, alebo platení. Dbajte na to, aby bol barový nábytok, ktorý si kupujete, vyrobený z kvalitných a odolných materiálov. Hocikedy sa môže niečo vyliať alebo niečo môže zanechať na nábytku nepeknú odreninu. Najmä stoly do baru vyberajte také, ktoré sú schopné prežiť časté čistenie, veď čistota je v tomto druhu zariadení vyžadovaná. Aktuálnym trendom oproti minulým rokom sú drevené barové stoličky, ktoré možno smelo ladiť aj ku kovovým stolom. Skvelo vyzerajú, ak je váš bar vybavený v štýle retro/vintage, alebo v ňom máte prvky kameňa či drevené trámy, no nevylučuje sa, samozrejme, ani kombinácia so sklom či inými bežnými materiálmi. Pokiaľ sú drevené barové stoličky čalúnené, prinesú o niečo viac komfortu, no nie na úkor ich dizajnu. Pri barovom sedení sa môžete vyšantiť aj pri výbere farieb čalúnenia. Žltá, červená či fialová sú moderné stále, rovnako aj kožené čalúnenie, avšak určite popremýšľajte napríklad aj o vzoroch. Pokiaľ celé vybavenie baru pôsobí tak trochu stroho a momentálne nemáte peniaze na zháňanie nového barového nábytku, stojí za to zaobstarať si aspoň nové čalúnenie, pár moderných barových stoličiek či výrazných stolov.