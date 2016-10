Víno z kolekcie Francoisa-L. Vuittona exkluzívne aj na Slovensku

Ohodnoť článok

Víno z kolekcie Francoisa-L. Vuittona: Potomok slávneho prapradeda si splnil sen a začal produkovať vlastné víno. To ponúka nielen delikátnu chuť najlepších francúzskych viníc, ale aj dávku francúzskeho luxusu.

Bratislava, 5. 10. 2016 – Francois-Louis Vuitton je milovníkom francúzskeho života odhodlaným zobrať si z neho všetko to pekné, luxusné a bohémske, čo ponúka. Po prapradedovi, známom módnom návrhárovi, zdedil lásku k hedonizmu a estetičnu. Francúzsky pôvod v ňom vypestoval lásku k životu a ku všetkému, čo ponúka. Konkrétne pre F.-L. Vuittona sú jednou z najlákavejších ponuka kvalitných cigár a kvalitného vína.

Práve pri druhom menovanom si splnil sen a začal produkovať vlastnú súkromnú značku. Umožnila mu to známosť s rodinou Bouey, tradičnou obchodníckou rodinou s vínom, ktorá začala vo francúzskom Bordeaux pôsobiť v roku 1821. Práve z tejto lokality a z tých najlepších viníc pochádza aj súkromná kolekcia F.-L- Vuittona. Vína kolekcie je možné konečne zakúpiť aj na Slovensku, výhradné právo na ich distribúciu získala spoločnosť Wine Expert.

“Z distribúcie tejto exkluzívnej kolekcie máme veľkú radosť,” povedal David Winter, majiteľ spoločnosti, “Víno na Slovensko dovážame už od mája toho roku, avšak prvé zásoby si veľmi rýchlo objednali stáli zákazníci. Budeme radi, ak sa nové zásoby dostanú ku všetkým milovníkom kvalitného vína, pretože jeho výnimočnosť nespočíva iba v zvučnom mene výrobcu, ale najmä v naozaj lahodnej chuti kvalitného vína z najlepších francúzskych viníc.”

Kolekcia ponúka 6 druhov vína

Kolekcia obsahuje 6 druhov vína pochádzajúcich z Château Léoville-Poyferré, Château Giscours, Château Lascombes, Château La Gaffelière, Château Malartic-Lagravière a Château Bellefont-Belcier.

Samozrejme, nebol by to potomok slávneho Louisa Vuittona, ak by jeho vína neboli balené do špeciálnych luxusných obalov, ktoré ešte viac zvyšujú ich hodnotu. “Unikátne balenie je už doslovne iba čerešnička na torte, ktorá robí z FLV vína nielen príležitosť pre potešenie seba samého, ale aj skvelý darček pre prakticky kohokoľvek, koho si ceníme,” povedal David Winter.

