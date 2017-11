Ventilátory a klimatizácie zažívajú pre horúčavy slušný boom Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Súčasné teploty a šialený bezveterný vzduch pomáhajú predajcom ventilátorov a klimatizácií v práci. V posledných dvoch dňoch sme prešli niekoľko predajní so spotrebnou elektronikou. Pýtali sme sa aj predajcov, čoho predaj stúpa najviac. Podľa ich slov sa ľudia orientujú na elektroniku všeobecne. Je však naozaj citeľný nárast záujmu o klimatizácie a ventilátory. Niektorí predajcovia momentálne ponúkajú zľavy na ventilátory, sú nimi aj predzásobení a akciu mal uplynulý víkend aj jeden z najznámejších hypermarketov na Slovensku. Predajcovia v dvoch prípadoch potvrdili aj to, že sa ľudia vo zvýšenej miere informujú nad možnosťami inštalácie klimatizácií. Práve na to sú však zdá sa najvhodnejšie firmy ponúkajúce inštaláciu klimatizácií. A to z nasledujúcich dôvodov.

Kúpa klimatizácie

Klimatizáciu kúpiť si je jednoduché. Horšie to je s jej inštaláciou. Nie v každom byte je možné nainštalovať klimatizáciu bez problémov. Niekto sa rozhodne pri starom okne namontovať úpravu okna, u iných, komu ide najmä o vzhľad a praktickosť takej inštalácie, je nutné urobiť aj menšie stavebné úpravy. Určite preto venujte pozornosť aj výberu správnej firmy pre inštaláciu klimatizácie rovnako ako voľbe samotnej klimatizácie. Premyslite si, či je vôbec jej inštalácia reálna. Nainštalovať sa však dá prakticky kdekoľvek. Bežná predajňa elektroniky, ak má náhodou v ponuke aj klimatizácie, predáva len výrobok. Nerieši už inštaláciu. V jednom prípade sme dostali odporúčanie na firmu, ktorá to spraví, alebo odporúčanie na miesta, kde hľadať vhodného inštalatéra. Tak či onak, nechajte si poradiť aj od skúsených známych. Lacná klimatizácia nemusí byť vždy aj dobrou kúpou, ak bude spotreba energií vyššia a aj opotrebenie zariadenia príde oveľa skôr. Nesprávne nainštalovaná klimatizácia môže nie len že čoskoro odísť úplne, ale hlavne môže tvoriť zásadný problém zdravotný na ľudí v miestnosti, kde je nainštalovaná. Inštalácia nie je vždy jednoduchá a dokonca si občas žiada úplne iné interiérové riešenie miestnosti. Skrine, police, obrazy. Pokiaľ teda klimatizáciu, určite kvalitnú a montovanú od dobrej firmy s dobrým prístupom nie len k vám, ale aj k technike. Aj tu nakoniec platí pravidlo „Nekupujte prvú, ktorá sa vám páči“.

Mobilná klimatizácia

Aby sme nezabudli, na trhu sú aj mobilné klimatizácie. Tie sú určené všetkým tým, čo nechcú robiť väčšie zásahy a očakávajú používanie len v niektoré dni v roku. Mobilná klimatizácia môže mať vývod vzduchu k oknu riešený rôznym spôsobom, buď s panelom na okno, alebo len prázdnou ohybnou rúrou. Ich použitie je jednoduchšie, avšak spotreba môže byť vyššia. Záleží aj tu od výrobcu a od schopností klimatizácie. Mobilné klimatizácie tiež môžu byť dvojdielne, podobne ako klasické klimatizácie. Z hlavnej jednotky a z ventilačnej externej jednotky. Zariadenia značiek ako napríklad Whirlpool, DeLonghi, Sencor a ďalšie sa pohybujú v cenách 300 EUR a viac. Aj pri nich je napriek dosahu rúk k dispozícií diaľkový ovládač.

Elektromery možno vyletia zo skriniek

Radosť musia mať energetické závody. Pre vysoké odbery a neutíchajúcu nutnosť mať zapnutých niekoľko prístrojov. Aby v niektorých smolných domácnostiach s „dobrou“ orientáciou svetových strán vôbec bolo možné spať a prežiť, nejaký ten ventilátor zapnutý byť musí. V noci, ak človek nechce meniť deku a plachtu každú hodinu, musí tiež zaspávať pri ventilátore. Koľkí dokonca majú doma zapnuté klimatizácie a ventilátory aj keď nie sú v miestnosti, alebo sú celkom mimo z bytu… Sú tu riziká, samozrejme, ale to je žiaľ realita dneška.

Na slovenské pomery je to skrátka príliš veľké teplo. A ešte k tomu nám chýba more, kde by sa človek mohol schladiť, nemyslíte?