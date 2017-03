VEĽKÝ POZOR: žiada od vás niekto pomoc s kódom na Bazoši? Ide o podvodníka

Vynaliezavosť podvodníkov na internete nepozná medze. Aj systém ochrany, aký má najväčší inzertný portál na Slovensku bazos.sk sa podarilo podvodníkom obísť celkom jednoducho a pomohla tomu nepozornosť celkom nevinných ľudí. Vydať podvodný inzerát pre nich nie je žiaden problém a peniaze si poslať na „bieleho koňa“ je tiež bezproblémové, pokiaľ nájdu nepozorného človeka ochotného pomôcť. Týmto článkom by sme radi varovali verejnosť pred praktikami, ktorými sme sami momentálne obeťou a je nás ďaleko viac. V žiadnom prípade preto nerobte dve zásadné chyby nižšie:

Prípad č. 1: Prišiel vám kód a volá vám neznáme číslo

na to, aby bolo možné vydať inzerát, je nutné potvrdenie telefónneho čísla do systému. Na toto číslo dorazí kód. Podvodník si vie vytipovať fungujúce číslo niekoho, komu nechá kód poslať a následne je schopný zatelefonovať cez skryté číslo, s prosbou, či je možné mu kód zdeliť, pretože buď svoje číslo poplietol, alebo je podobné na iné číslo a už sa to nedá zmeniť. Pokiaľ mu tento kód zdelíte, všetky komplikácie s následkami podvodného inzerátu a následného policajného vyšetrovania, nesiete na svojich bedrách.

Prípad č. 2: Píše vám neznámy človek a žiada o pomoc s kódom

Náš aktuálny a zároveň najčastejší prípad je zneužitie ľudí na sociálnych sieťach a na pokeci, kde si podľa lokality človek vytipuje konkrétnu osobu a požiada ju o pomoc s výhovorkou, že je v zahraničí a potrebuje niečo predať na bazos.sk. Požiada o zdelenie telefónneho čísla a nechá naň poslať overovací kód. S kódom ďalej vydá inzerát a keďže potvrdenie neprebehlo cez jeho mobil, celá ťarcha s následným konaním podvodníka zase padá na majiteľa čísla.