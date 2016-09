Ohodnoť článok

Niektorým veciam a nehodám sa dá často predchádzať. Stačí byť len viac obozretný a informovaný. Tento návod ako prežiť sa postará o to aby ste boli vždy pripravení.

Takmer každý vie, že by sme nemali počas šoférovania esemeskovať, a že ak začneme horieť, treba si ľahnúť a kotúľať sa zo strany na stranu.

Život nám však môže pripraviť aj také situácie, pri ktorých nemáme poruke rýchlu a praktickú reakciu. Autori príspevkov na webovej stránke Quora sa nedávno zamerali na tipy, ktoré môžu zachrániť život, dajú sa jednoducho zapamätať a dokázali by skvelo pomôcť, ak by sa človek niekedy ocitol v nebezpečnej situácii.

Návod ako prežiť

Ľudský mozog nie je schopný zvládať chôdzu aj používanie mobilného telefónu naraz

Chôdza a používanie mobilného telefónu si vyžadujú obrovské množstvo kognitívnej námahy. Preto sa nedokážeme naplno sústrediť na obe činnosti naraz, ako to robíme napríklad pri chôdzi a súčasnom žuvaní žuvačky. Môže pritom nastať takzvaná slepota pozornosti, kedy si síce všimnete predmet pred sebou, no neuvedomíte si, že je to auto uháňajúce priamo oproti vám.

Znížte riziko slepých uhlov na svojom aute správnym nastavením zrkadiel

Slepé uhly sa nemusia objavovať u všetkých vozidiel. Ak si nastavíte zrkadlá tak, aby ste takmer nevideli rohy svojho auta, účinne tým znížite riziko slepých uhlov na bočných stranách. Vo vnútornom spätnom zrkadle by ste mali vidieť akékoľvek vozidlo za vami. Stojí za to venovať niekoľko sekúnd nastavovaniu, keď si sadnete za volant.

Teplo sa prenáša rýchlejšie cez tekutiny než cez plyny, udržujte sa v suchu a bude vám teplejšie

Medzi vlhkosťou a chladom existuje priama súvislosť. To isté platí aj pre teplo. Ak nechcete, aby vám telesná teplota v chladnom prostredí klesala priveľmi rýchlo, investujte do oblečenia z vlny namiesto bavlny. Vlna totiž lepšie absorbuje vlhkosť, ktorá sa vám nebude toľko udržiavať na pokožke. Okrem toho by ste sa, samozrejme, mali usilovať ostať čo najviac v suchu.

Pri nedostatku hydratácie nejedzte sneh, ak to nie je absolútne nevyhnutné

Naše telo spotrebuje obrovské množstvo energie na zmenu jedného skupenstva látky na iné. Preto by sme mali konzumovať sneh ako náhradu za vodu iba v prípade, ak nemáme inú možnosť. Získaním malého množstva tekutiny totiž stratíme veľa telesného tepla.

Ak vaše lietadlo pristane na vode, nenafukujte si hneď záchrannú vestu

Odborníci varujú pred impulzom nafukovania záchrannej vesty okamžite po núdzovom pristátí lietadla na vodnej ploche. Voda, ktorá sa vleje dovnútra kabíny, vám skomplikuje presun na slobodu. Plávajte k východu a až potom si nafúknite vestu, aby ste sa udržali na hladine.

Heimlichov manéver si môžete urobiť aj sami

Len málo ľudí si uvedomuje, že na uvoľnenie kúsku jedla z krku nepotrebujú ďalšiu osobu. Heimlicha totiž môžeme vykonať aj sami sebe:

Silnejšiu ruku zovrite v päsť a pritlačte si ju pod hrudný kôš tesne nad pupkom. Druhú dlaň položte na spomínanú päsť, aby vám pomohla vytvoriť silnejší tlak. Silno zatláčajte päsťou do oblasti bránice (horná časť žalúdka). Opakujte niekoľkokrát, až kým sa vám uviaznutá časť jedla v krku neuvoľní.

Antihistaminiká so silným účinkom noste v peňaženke alebo v taške

Kdekoľvek môžete naraziť na niečo, na čo ste alergickí, hoci o tom neviete. Najmä pri kempovaní či turistike.

Hranice ľudského tela sa riadia takzvaným pravidlom 3

Extrémisti, ktorí trénujú prežitie v nebezpečných podmienkach, majú na odhadovanie vlastných hraníc jednoduché pravidlo. Ľudia sú vo všeobecnosti schopní prežiť tri minúty bez vzduchu, tri hodiny bez prístrešia v extrémnych poveternostných podmienkach, tri dni bez vody a tri týždne bez jedla.

Nabudúce so odhalíme Návod ako prežiť, časť II.

Zdroj: http://www.businessinsider.com/life-saving-facts-everyone-should-know-2016-8

