Niektorým veciam a nehodám sa dá často predchádzať. Stačí byť len viac obozretný a informovaný. Tento návod ako prežiť sa postará o to aby ste boli vždy pripravení.

Takmer každý vie, že by sme nemali počas šoférovania esemeskovať, a že ak začneme horieť, treba si ľahnúť a kotúľať sa zo strany na stranu.

Život nám však môže pripraviť aj také situácie, pri ktorých nemáme poruke rýchlu a praktickú reakciu. Autori príspevkov na webovej stránke Quora sa nedávno zamerali na tipy, ktoré môžu zachrániť život, dajú sa jednoducho zapamätať a dokázali by skvelo pomôcť, ak by sa človek niekedy ocitol v nebezpečnej situácii.

Návod ako prežiť



Ak začne horieť olej na sporáku, vypnite horák a prikryte hrniec

Na uhasenie horiacich tukov by sme nikdy nemali používať vodu. Molekuly vody totiž klesnú na dno horúcej panvice, okamžite sa vyparia a plamene preto vyšľahnú ešte vyššie. Ak vám začne horieť olej, odstavte radšej prísun tepla a zamedzte prístupu kyslíka do ohňa.

Pri bodnutí niečím ostrým nevyťahujte daný predmet z rany

Vytiahnutím predmetu, ktorý máte zabodnutý v tele, zvýšite rýchlosť krvácania. Namiesto toho prekryte ranu a usilujte sa zastaviť krvácanie, kým nepríde zdravotník.

Väčšina leteckých nešťastí sa stane do troch minút po štarte alebo osem minút pred pristátím

Bezpečnosť letectva sa údajne riadi pravidlom +3/-8. Ľudia by preto mali byť ostražitejší po štarte a tesne pred pristátím. Až 80% leteckých nehôd sa udeje práve vtedy. Namiesto počúvania hudby či sledovania filmu dávajte počas týchto krátkych chvíľ radšej pozor a očami si prejdite východy.

Najviac úmrtí pri domových požiaroch spôsobí vdýchnutie dymu, nie popálenie

Držte sa pri zemi, aby ste sa nevdýchli priveľa dymu.

Ak utrpíte zranenie na verejnom mieste, požiadajte o pomoc jednu konkrétnu osobu, aby ste sa vyhli takzvanému efektu prizerajúcich sa divákov

Podľa známeho psychologického fenoménu zlyhávajú ľudia v davoch pri poskytovaní pomoci, pretože si všetci myslia, že zasiahne niekto iný. Ak ste pri svojom zranení schopní volať o pomoc, vyberte si jednu osobu a orientujte svoju žiadosť na ňu. Budete tak mať väčšiu šancu, že pomoc, ktorú potrebujete, aj dostanete.

Baterka môže byť najlepšia zbraň proti útočníkovi

Žiarivé svetlo baterky môže odvrátiť útok zlodeja rovnako účinne ako slzotvorný plyn či zbraň. Ak k vám kráča niekto, kto pôsobí agresívnym dojmom, ostré svetlo do 300+ lúmenov (v najextrémnejších prípadoch) namierené do jeho alebo jej očí vám zabezpečí šancu utiecť, predovšetkým v noci. V prípade, že by ste si danú situáciu iba zle vysvetlili, nespôsobíte danej osobe priveľkú ujmu a nedostanete sa do zbytočných problémov.

Ak sa stratíte na výlete, hľadajte plot alebo potok

Voda tečie zásadne dolu kopcom a zakaždým k väčšiemu toku alebo vodnej ploche. Plot zasa takmer vždy vedie k ceste alebo k nejakým budovám.

Na provizórne uskladnenie vody použite kondómy

Kondómy sú neuveriteľne elastické. Môžete to využiť vo svoj prospech, ak si potrebujete rýchlo urobiť veľké zásoby vody. Kondómy fungujú ako vaky a vmestia sa do nich aj štyri litre vody. Dajú sa použiť aj na ochranu pred vodou – ako elastický obal cenných predmetov, napríklad zápaliek alebo vysielačiek.

Hľadanie východov v predstihu vám pomôže prekonať takzvané „skreslenie stavu normálnosti“

Ak úrady vyhlásia výstrahu pred prírodnými katastrofami, mnohí ľudia sa nepohnú z miesta, hoci dostanú pokyn na evakuáciu. Psychológovia nazývajú tento fenomén „skreslenie stavu normálnosti“, teda tendencia myslieť si, že všetko dopadne dobre, hoci sme evidentne v nebezpečenstve. Vymaniť sa z takéhoto skresleného stavu sa dá údajne zisťovaním polohy únikových východov, ak sme napríklad v kine či reštaurácii. Mentálna príprava na prípadnú ohrozujúcu situáciu trénuje ostražitosť.

Dúfame, že po tomto článku viete ako prežiť a budete obozretný v každej situácii.

