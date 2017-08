Čo (ne)hovoriť niekomu kto stratil blízkeho človeka

Ohodnoť článok

Strata blízkeho človeka je mimoriadne traumatická – čo povedať a čomu sa vyhnúť.

Strata blízkeho človeka je mimoriadne traumatická. Ak si takýmto ťažkým obdobím práve prechádza váš kamarát, prirodzene ho chcete utešiť, a to je správne. Treba si však dať pozor na to, čo poviete – inak môžete narobiť viac škody ako osohu. Týmto piatim frázam sa určite vyhnite.

„Viem presne, čím práve prechádzaš.“

Určite to nemyslíte zle, no túto vetu nehovorte. Ak ste v minulosti stratili blízkeho, neznamená to ešte, že viete, ako sa s takouto situáciou vyrovnáva niekto iný. Váš kamarát môže byť taký pohltený smútkom, že ani on sám vlastne nevie, čo práve prežíva. Zvoľte preto vetu, ktorá ho podporí oveľa viac: „Mrzí ma, čím všetkým si práve prechádzaš.“ Svoju osobnú skúsenosť z toho vynechajte.



„Potrebuješ si vyraziť von.“

Možno sa vám zdá, že večera či pár drinkov je presne to, čo kamarát potrebuje. Nebuďte však príliš naliehaví. Možno sa ešte necíti na spoločenské vyžitie. Dajte mu najavo, že ho pozývate von, ale povedzte, že pozvanie bude platiť aj zajtra, o týždeň, či o mesiac. Robte to, na čo má teraz chuť on. Možno chce zostať doma a pozrieť si s vami seriál, zahrať sa spoločenskú hru alebo sa len tak rozprávať.

„Neviem, čo na to povedať.“

Váš priateľ ani neočakáva, že poviete pár magických slov, ktoré všetko napravia. Žiadne slová im blízkeho nevrátia. Nepovažujte za svoju zodpovednosť, že musíte vysloviť niečo, čo kamaráta rozveselí. On pravdepodobne tiež nevie, čo povedať. Preto nasilu nehovorte, ale radšej počúvajte, stojte pri kamarátovi a podporte ho, ako sa bude dať.

„Teraz je na lepšom mieste.“

Ak nie ste stopercentne presvedčený, že váš kamarát verí v posmrtný život, radšej nevyťahujte nebo ani náboženstvo. Ak aj kamarát je veriaci, takýto výrok stále nemá nič spoločné s jeho osobnými pocitmi po ťažkej strate. Radšej dajte najavo, že si uvedomujete, aké veľmi ťažké to pre kamaráta musí byť a povzbuďte ho, nech sa s vami podelí o spomienky na blízkeho. Pravdaže najskôr zistite, či sa na to cíti.



„Daj mi vedieť, keď budeš niečo potrebovať.“

Je super, že ste vyjadrili ochotu pomôcť, no takéto otvorené pozvanie vysiela trúchliacemu kamarátovi signál, že on má byť ten, kto sa ozve vám. To môže byť pre neho v momentálnej situácii ťažké. Namiesto toho, aby ste čakali, kým sa ozve on, zavolajte mu vy a opýtajte sa, či by si pri pive alebo vínku nechcel pozrieť futbal či Hru o tróny.



