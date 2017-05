Cheesecake, príbeh najobľúbenejšej torty na svete 5 (100%) 4 votes

Patrí snáď k najznámejším tortám na svete. Jej krémová vláčna plnka sa nežne rozplýva v ústach a skvelo sa dopĺňa s chrumkavým sušienkovým korpusom. Cheesecake už dnes nájdete v rozmanitých podobách pomaly v každej kaviarni. Viete však, kde sa vôbec začala táto sladká pochúťka vyrábať? Asi budete dosť prekvapení…

Cheesecake nie je syrová torta, ani „čínsky dort“, ako to s obľubou vyslovujú naši českí susedia. Originálny recept síce obsahuje syrový krém ako základ plnky, ale pripomína chuťou skôr tvaroh, než klasický slaný syr. Cheesecake tvoria prakticky dve vrstvy: korpus z rozdrvených sušienok a tvarohová vrstva. Vo svojich počiatkoch bol cheesecake pečeným dezertom, až časom sa vyformoval do svojej polopečenej alebo nepečenej podoby. Receptúr je dnes už neúrekom a divili by ste sa, aké kreatívne príchute sú schopní šikovní cukrári vykúzliť. Dnes už nie je nezvyčajný ani šťavnatý makový cheesecake s čerstvými figami, kávový, kokosový alebo zaliaty domácim karamelom a posypaný orieškami…

Z Grécka až do Ameriky

Na prvej variácii cheesecaku si pochutnávali už grécki atléti na olympiáde v roku 776 pred Kristom. Bol považovaný za výborný zdroj energie pred náročnými športovými výkonmi. Jednoduchšia verzia cheesecaku zostavená z pšeničnej múky, medu a syra sa tiež podávala na gréckych svadbách ako dezert. Táto zmes sa zmiešala a upiekla. Hovorili jej nepríliš vábnym menom „placenta“. Na gréckom ostrove Samos boli dokonca objavené formy na pečenie. Prvý recept na cheesecake prepísal spisovateľ Athenaeus v roku 230 n.l. V tej dobe sa však už na cheesecaku hodovalo viac než 2000 rokov. Keď Rimania dobyli Grécko, recept sa stal ich vojenskou korisťou.

Ako Rimania postupne dobývali čoraz viac území, dostal sa recept na cheesecake až do Veľkej Británie a východnej Európy. Prvý oficiálny európsky recepis na tento dezert vyšiel v kuchárskej knihe v roku 1545. Až v 18. storočí začal cheesecake konečne vyzerať ako ten „pravý“. Do Ameriky, kde sa udomácnil, ho doviezli európski prisťahovalci.

Cheesecake a Philadelphia

Najpodstatnejší prelom v recepise cheesecaku nastal v roku 1872, kedy newyorský farmár William Lawrence Chester pôvodne skúšal vyrobiť napodobeninu nomádskeho syra Neufchatel, ale z pokusu mu vyšiel nevyzretý syr s prekvapivo bohatou krémovou textúrou. Tak vznikol slávny „cream cheese“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou pôvodného recepisu. Lawrence ho začal predávať zabalený do fólie a pomenoval ho Philadelphia – vraj kvôli nepoškrvnenému imidžu mesta: symbolu čistoty a gastronómie najvyššej kvality. Od tej doby je „cream cheese“ prazákladnou surovinou každého dobrého cheesecaku.

Originálny recept na citrónový cheesecake z La Patisserky

Receptov na cheesecake dnes už nájdete doslova na každom rohu. Ale taký lahodný, aký pre vás odhalia milé cukrárky z bratislavskej kaviarničky La Patisserka, ste ešte neskúšali. V jednoduchosti je krása, preto pre vás dievčatá vybrali recepis na klasický citrónový cheesecake.

Ani k nemu nebudete potrebovať veľa ingrediencií. Na korpus vám stačí 150g obľúbených maslových sušeniek, 60g masla a môžete pridať aj mandle alebo oriešky (viac to bude chrúpať). Do náplne si pripravte 850g krémového syra (ideálne Philadelphia – tu sa neoplatí robiť žiadne kompromisy), 150g krupicového cukru, 5 vajíčok, nastrúhaná kôra z jedného citróna a šťava z ½ citróna. Do citrónového krému: 2 žĺtky, 35g cukru, 25g masla, 40ml citrónovej šťavy a nastrúhaná kôra z jedného citróna.

Trúbu si nechajte predhriať na 180 stupňov. Hlboký pekáč, do ktorého sa vojde tortová forma, naplňte vodou. Tortovú formu s priemerom 24 cm vyložte papierom na pečenie a zvonka obaľte alobalom. Sušienky namelte spolu s orieškami. Maslo rozpustite a pridajte k sušienkam. Zmes spojte a vyložte ňou dno a časť okraja formy, vtlačte a nechajte piecť 10-15 minút.

Zmiešajte si medzitým syr a cukor. Akonáhle sa cukor rozpustí, začnite po jednom pridávať vajíčka. Nakoniec vmiešajte citrónovú kôru. Zmes prelejte do pripravenej formy, poriadne ňou buchnite o stôl, aby sa uvoľnili bublinky a zbytočný vzduch. Formu vložte do pekáča s vodou a pečte 15 minút na 180 stupňoch a zvyšných 30-40 minút na 120 stupňoch.

Stred torty by sa mal po upečení trochu triasť. Tortu nechajte vychladnúť a pripravte si citrónový krém. Všetky suroviny dajte do kovovej misky, tú položte nad hrniec s vodou a povarte. Dajte vychladnúť a oblejte ňou upečený cheesecake. Hotovo!

Ak na pečenie nemáte čas, oslnivo široký výber cheesecakov na objednávku nájdete v kaviarničke La Patisserka. Stačí zavolať na +421 907 541 794 alebo napísať na patisserkaba@gmail.com Najlepšie je však na chutný cheesecake rovno zájsť na Krížnu 3 v Bratislave.