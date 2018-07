Spoznajte 5 reštaurácií v Bratislave, ktoré spojili skvelú atmosféru s výbornou kuchyňou Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Spojiť výbornú kuchyňu s výnimočnou atmosférou je snom každého podnikateľa v gastro biznise. Nie každému sa to však podarí. Hľadáte takúto reštauráciu v Bratislave? My také poznáme. Vybrali sme pre vás 5 skvelých tipov, kde sa dobre najete a budete očarení interiérom. Do ktorého podniku sa vám určite oplatí zájsť?

Aušpic

Na Viedenskej ceste v Bratislave nájdete krásnu funkcionalistickú budovu Slovenského veslárskeho klubu. Tú navrhol jeden z najvýznamnejších slovenských architektov – Emil Belluš. Práve tu, na brehu Dunaja sídli reštaurácia Aušpic s výnimočným výhľadom – nad vami sa čnie Most SNP a v diaľke Bratislavský hrad.

Interiéru reštaurácie dominujú nadčasové sivé stoličky a v lounge časti si budete pripadať ako rytieri kráľa Artuša – postará sa o to okrúhly stôl s pohodlnými kreslami. V letných dňoch vás dostane priestranná terasa a počas celého roka špičková kuchyňa, v ktorej nechýbajú rybacie špeciality zo zubáča či sumca.

Blue Bear

Sloganu „Takto chutí Amerika“ je verná reštaurácia a bar Blue Bear. Samozrejmosťou sú poctivé burgre a sendviče, nechýbajú ani chuťovky k čapovanému pivu vlastnej značky ako grilované krídelka či rebierka. Skutoční milovníci mäsa sa potešia pestrej ponuke stejkov. Bohatý výber bourbonov, kde si vyberáte z desiatok výrobcov, je už len krásnym bonusom.

Reštauráciu nájdete na Mýtnej v Bratislave, jej interiéru dominuje tehlový obklad, lákadlom je obrovská drevená socha medveďa a charakter podniku dotvára výrazný barový pult. Ten navodzuje atmosféru amerických barov. Ak hľadáte podnik, kde si s partiou vychutnáte poriadne jedlo s dobrým pivom či kvalitnou whisky, Blue Bear je tým správnym miestom.

Thema

Na Šafárikovom námestí nájdete reštauráciu Thema. Drevené stoličky, kožené kreslá a tehlové steny v kombinácii s industriálnymi akcentami vyzerajú skutočne skvostne. Príjemné teplo priestoru dotvára všade prítomné drevo a chute stredoeurópskej kuchyne.

K fish and chips si môžete dať skvelé pivá zo slovenských remeselných pivovarov, k rizotu zase chutné vína. Práve vínna karta ponúka lahodné chute od slovenských, talianskych aj francúzskych výrobcov. Ak máte radi dizajn a pohodu, v reštaurácii Thema si prídete na svoje.

Gatto Matto

Žiarivé farby a hlavne chute talianskej kuchyne už dlhé roky háji reštaurácia Gatto Matto, ktorej hlavnú pobočku nájdete na Panskej v Bratislave. Špeciality z Apeninského polostrova sú vždy špičkovo pripravené, spoľahnúť sa môžete na výborný servis a typicky taliansku atmosféru.

Interiér pôsobí eklekticky, miesi sa tu vidiecky štýl s modernými prvkami, no všetko dokopy dýcha Talianskom. Hľadáte ideálne miesto na rande alebo príjemné posedenie pri víne? Gatto Matto Ristorante hravo predbehne vaše očakávania.

Great

Reštaurácia s klubom Great nie je nič dlžná svojmu názvu – je to tu skutočne veľkolepé. Legendárna kožená pohovka Chesterfield, pohodlné kreslá či dizajnové stoličky v kombinácii ambientne nasvieteným interiérom vyzývajú, aby ste si k jedlu objednali aj drink.

Prevádzku nájdete na Suchom mýte a reštaurácia je samozrejme oddelená od klubu. Myslí však na potreby jeho návštevníkov a po ťažkej noci vám naservíruje výdatné raňajky, v menu nechýbajú ani šťavnaté burgre, pizza či chutný steak. Ak patríte medzi milovníkov nočného života, môžete ho odštartovať vo veľkom práve v reštaurácii Great.

