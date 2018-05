Rozžiarte stôl pestrými farbami Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vonku to hýri pestrými farbami, tak prečo si farby nepreniesť aj do nášho domova. A to presne tam, kde sa stretávame s rodinou asi najčastejšie – pri stole.

Vytvorte domácu pohodu v jedálni, kde si spolu vychutnávate rodinné obedy či večere. Stolovanie v hravých farbách zabezpečí nielen dobrú chuť k jedlu, ale aj potešenie pre oko. Vyskúšajte kombináciu výraznej červenej a neutrálnej bielej. Tieto dve farby sa perfektne dopĺňajú.

Štýlovým doplnkom je zlatý príbor. Vymeňte klasické strieborné prevedenie za zlaté. Váš stôl nadobudne úplne iný rozmer.

Kvetinové dekorácie, ideálne z rezaných kvetov vo sviežich farbách, spríjemnia celkovú atmosféru nielen vzhľadom, ale aj svojou vôňou. Dnes už však existuje množstvo variácií umelých kvetín, ktoré sú na nerozoznanie od tých živých.

