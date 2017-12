Rok 2017 – Trendy vo vyhľadávaní na slovenskom Googli Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Voľby, Ples v opere, svadba Adely Banášovej, či recept na segedínsky guláš – prinášame hviezdy tohtoročných Google trendov na Slovensku

Nastal čas bilancovať rok 2017. Spoločnosť Google už tradične vyhlasuje rebríčky trendov – výrazy, o ktoré najviac vzrástol záujem – ktorými žili slovenskí používatelia vo Vyhľadávači Google. Do rebríčka sa tento rok okrem už tradičných športov, online hier a reality show prebojovali aj voľby do VÚC a Ples v opere. Lokálnym osobnostiam kraľuje Peter Sagan, svetovým Ariana Grande, a ľahostajným nám nezostal ani náhly odchod Chestera Benningtona zo skupiny Linkin Park. Na 50 odtieňov temnoty sme sa potrebovali pripraviť 50 odtieňmi sivej. Do prvej päťky trendových filmov sa prebojovali aj slovenské filmové trháky Všetko alebo nič a Únos.

Trendy vo Vyhľadávači Google na Slovensku v roku 2017

MS v hokeji 2017 Voľby do VÚC Piknik Slovo Tour de France 2017 Ples v opere 2017 Farma 9 Farma 8 Wimbledon 2017 PixWords Stats Royale

„Trendy roka majú svoje stálice aj nováčikov. Nováčikmi rebríčka sú ostro sledované voľby do VÚC, a zo sveta spoločenských udalostí išlo o Ples v opere, ktorý každoročne otvára plesovú sezónu na Slovensku,“ povedala Alžbeta Houzarová, PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko. „Top trendom roka sa už tradične stali Majstrovstvá sveta v hokeji, cyklistické preteky Tour de France si oproti minulému roku polepšili o jednu priečku a vo Wimbledone sme všetci držali palce našej tenistke Magdaléne Rybárikovej, pre ktorú išlo o jej doteraz najlepší životný výkon. Z hier nás tento rok zaujali najmä slovné puzzle hry Piknik Slovo a Pixwords, lepšie povedané, ich nápovede, a pre hru Clash Royal zase podrobné štatistiky Stats Royale. Nechýba ani reality šou. Farma tento rok obsadila až 2 priečky v prvej desiatke, pričom deviata séria prekonala tú ôsmu.“

Spoločenské a športové udalosti, lokálne osobnosti

Top udalosťou roka, o ktorú najviac vzrástol záujem v 2017, sa stali voľby do VÚC (vyšších územných celkov), pričom dvaja župani dosiahli aj na rebríček lokálnych osobností – Juraj Droba a Rastislav Trnka. Medzi udalosťami nájdeme aj jednu veľmi príjemnú – svadbu Adely Banášovej, táto populárna slovenská moderátorka zabodovala aj v rebríčku osobností. Športovým udalostiam vládnu už niekoľko rokov Majstrovstvá sveta v hokeji a neúnavnou stálicou sú aj cyklistické preteky Tour de France, ktoré si bez Petra Sagana ani nevieme predstaviť. Žiaľ, tento rok dostal na týchto pretekoch stopku po nešťastnom strete s Markom Cavendishom. Do popredia sa pomaly ale iste prediera aj ďalší šport, úspechy našich tenistiek sme sledovali najmä na tohtoročnom Wimbledone, kde podala fenomenálny výkon Magdaléna Rybáriková. Výkon našej druhej tenistky Daniely Hantuchovej sme po ukončení jej aktívnej kariéry zas sledovali v tanečnej šou Let´s dance. Zaujímame sa aj o dianie okolo nás, vyhľadávali sme informácie aj o Hurikáne Irma či referende v Katalánsku. Neostal nám ľahostajný ani osud redaktora Borisa Prša, ktorý podstúpil po náhlom kolapse náročnú operáciu.

Ako, film, recept

Nie, nepýtame sa na recept, ako vytvoriť úspešný film. Trendovou otázkou roka sa stalo Ako voliť do VÚC, najviac vzrástol záujem o recept na segedínsky guláš a predtým, než sme do kina zašli na 50 odtieňov temnoty sme si zrekapitulovali, čo sa vlastne stalo v 50 odtieňoch sivej. Svoje slovo tentokrát povedali aj slovenské filmy a do prvej filmovej päťky sa prebojovali aj Všetko alebo nič a Únos.

TRENDY VO VYHĽADÁVAČI GOOGLE NA SLOVENSKU V ROKU 2017

Trendy v kategórii „domáce a svetové udalosti“

Voľby do VÚC Ples v opere 2017 Hurikán Irma SIAF 2017 Black Friday 2017 Monitor 2017 Adela svadba Kapitán Danko Katalánsko Staromestské slávnosti Žilina 2017

Trendy v kategórii „športové podujatia“

MS v hokeji 2017 Tour de France 2017 Wimbledon 2017 Australian Open 2017 ME 21 Poľsko MS do 18 rokov v hokeji 2017 Dakar 2017 Roland Garros 2017 Hokejbal MS 2017 Conor McGregor vs Floyd Mayweather

Trendy v kategórii „lokálne osobnosti“

Peter Sagan Boris Pršo Petra Vajdová Lina Mayer Adela Banašová Pavol Rusko Daniela Hantuchová Magdaléna Rybáriková Juraj Droba Rastislav Trnka

Trendy v kategórii „svetové osobnosti“

Ariana Grande Conor McGregor Jiří Kajínek Ed Sheeran Selena Gomez Emma Watson Bruce Willis Shakira Dakota Johnson Lance Armstrong

Trendy v kategórii „smutné odchody“

Chester Bennington Lil Peep Róbert Beňo Leona Kočkovičová Fučíková Jan Tříska Věra Špinarová Květa Fialová Majster N (Jozef Nodžák) Marián Varga Chris Cornell

Trendy s výrazom „ako“

Ako voliť do VÚC Ako naladit.markiza.sk Ako schudnúť z brucha Ako vyplniť daňové priznanie 2016 Ako vyrezať tekvicu Ako znížiť teplotu Ako vyčistiť práčku Ako zaspať Ako stiahnuť video z youtube Ako uvariť ryžu

Trendy s výrazom „recept“

Segedínsky guláš Lasagne Špargľa Guláš Marlenka Koložvárska kapusta Ratatouille Grilážky Karfiól Sviečková na smotane

Trendy v kategórii „televízne šou a eventy“

Farma 9 Farma 8 Let´s dance Miss Slovensko 2017 Take me out Oscar 2017 OTO 2017 Zem spieva Eurovision 2017 Baby boom

Trendy v kategórii „filmy“

50 odtieňov sivej Všetko alebo nič 50 odtieňov temnoty Únos Dunkirk It Thor: Ragnarok La La Land Wonder Woman Rýchlo a zbesilo 8

Trendy v kategórii „médiá“

Topky Nový čas SME Aktuality Pluska Pravda Blesk Denník N Rádio Expres iDNES

Trendy v kategórii „jedlo“

bazový sirup cuketové placky jahodový džem hokkaido polievka cuketový koláč palacinky plnená paprika jablkový koláč tekvicový prívarok zemiakové placky

Trendy v kategórii „Androidov“

Huawei P10 Lite Huawei P10 Samsung Galaxy S8 Huawei P9 Lite Huawei P9

Čítajte tiež:

Svetovému fenoménu Despacito statočne konkurovali naše Sokoly. Čo tento rok letelo YouTube

5 príspevkov, ktoré v roku 2017 dobyli Instagram