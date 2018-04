Prieskum: čoraz viac Slovákov používa bicykel ako dopravný prostriedok Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ísť na bicykli do práce, na nákup či za inými povinnosťami sa stáva novodobým trendom, ktorému podlieha stále viac Slovákov. Ukázal to prieskum nákupného spoločenstva Cashback World, podľa ktorého takmer 50 % opýtaných využíva bicykel práve na tieto účely. Prieskum sa uskutočnil v marci 2018 na vzorke 2 675 respondentov nad 18 rokov.

Ekologický a rýchly spôsob dopravy, minimálne náklady, žiadne dopravné zápchy či čakanie na meškajúci spoj. Aj to sú výhody, pre ktoré si čoraz viac ľudí na Slovensku obľúbilo bicykel ako dopravný prostriedok. „Potvrdili to aj výsledky nášho prieskumu, ktoré ukázali, že až 48,2 % respondentov využíva svoj bicykel ako dopravný prostriedok,“ uviedol Ľuboš Kravárik, generálny riaditeľ myWorld Slovakia s.r.o., prevádzkovateľ nákupného spoločenstva Cashback World.

Intenzita prepravy na bicykli

Pozitívnym zistením je taktiež fakt, že Slováci využívajú bicykel ako dopravný prostriedok čoraz aktívnejšie. Väčšina opýtaných (57 %) uviedla, že v priaznivom počasí svoj bicykel používajú na prepravu intenzívne. Až štvrtina Slovákov (25 %) dokonca obľubuje tento aktívny životný štýl celoročne, teda aj v zime. Iba necelá pätina Slovákov (18 %) sa na bicykli prepravuje iba zriedkavo.

Koľko sme ochotní investovať do kúpy bicykla a ako ušetriť

Zaujímavé je i zistenie, že bicykel vlastní až 84,3 % opýtaných. Prieskum ďalej ukázal, že Slováci, ktorí zvažujú kúpu nového bicykla na dopravu sú vo väčšine ochotní naň minúť do 500 eur. Uviedlo to až 65,1 % respondentov, pričom najviac 1 000 eur si na tento účel vymedzilo 27,6 % respondentov. Iba 7,3 % chce do kúpy bicykla, ktorý by im slúžil ako prepravný prostriedok, investovať viac ako 1 000 eur.

Hoci bicykel je oproti cestovaniu autom či hromadnou dopravou stále najlacnejším dopravným prostriedkom, jednorazové vstupné náklady nie sú zanedbateľné.