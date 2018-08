Online EXCEL kurzy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Online kurzy začínajú byť v poslednej dobe veľmi rozšíreným nástrojom, ako zvládnuť prácu s novým programom. Prácu s programami, ktoré sú obsahom balíčku Office, považujeme za úplnú samozrejmosť a je súčasťou mnohých životopisov uchádzačov o zamestnanie. Hoci sú programy v balíčku Office pomerne jednoduché a ich ovládanie je do značnej miery intuitívne, najväčším postrachom býva tabuľkový softvér Excel, ktorý slúži na analýzu a spracovanie dát. Jeho používanie však nemusí byť žiadnym problémom.

Online kurzy Excelu sú výborným spôsobom, ako sa naučiť pracovať s novým programom alebo sa dostať na novú úroveň používateľa. Nie je žiadnym problémom prepracovať sa zo začiatočníka na profesionálneho používateľa za pár mesiacov. Online kurzy môže vyskúšať každý, kto sa túži zdokonaliť alebo načerpať nové vedomosti.

Prečo práve online kurz Excelu

Stále sa niekam ponáhľame. Ponáhľame sa do práce, kde na nás čakajú porady, spracovávanie výsledkov a rôznych tlačív a potom sa opäť ponáhľame domov za svojou rodinou. Často sa stáva, že sa počas celého dňa nezastavíme. Ak by sme mali ísť po práci na kurz práce s Excelom, museli by sme si naňho v dennom rozvrhu vyčleniť miesto. Nezanedbateľný je aj čas, ktorý strávime cestou na kurz v dopravných zápchach. O to lepší dôvod učiť sa nové funkcie programu Excel z pohodlia domova.

Pracovať s programom Excel nebolo nikdy jednoduchšie. Lekcie aj praktické cvičenia môžete absolvovať doma vždy, keď vám to vaše časové možnosti dovolia. Spoznáte nové funkcie, naučíte sa nové operácie a bez problémov zvládnete aj funkcie, ktoré sa radia do pokročilejších a ich zvládanie sa vyznačuje úrovňou pre pokročilých a profesionálov.

Hoci sa vám môže zdať, že nové funkcie nepotrebujete a v pohode si vystačíte aj s funkciami programu Excel, ktoré už dobre poznáte a ovládate, nikdy nie je neskoro postúpiť o krok vyššie a zvládnuť niečo naviac. Tabuľkový softvér Excel obsahuje funkcie, ktoré vám nielen uľahčia prácu a ušetria hodiny pri spracovaní dát. Zároveň si šetríte čas, ktorý môžete využiť na aktivity so svojou rodinou alebo na oddych.

Učiť sa môžete v podstate kedykoľvek, či už počas prestávky, doma alebo počas voľných víkendov. Potrebné nie sú žiadne špeciálne znalosti, len chuť vzdelávať sa a zdolávať nové prekážky. Ovládanie programu Excel, tvorba tabuliek či pokročilé funkcie sú vďaka online kurzom prístupné pre veľkú skupinu ľudí.

Od kníh do online priestoru

Kedysi bolo veľmi rozšírené učenie sa programov z kníh, ktoré nájdete v takmer každom kníhkupectve. Len malá skupina ľudí zvládne učenie sa práce v novom programe pomocou kníh. Veľkou výhodou online kurzu je jeho názornosť, vďaka ktorej okamžite vidíte každý krok postupu, ktorý si nielen jednoduchšie zapamätáte, ale zároveň sa vyvarujete aj množstvu zbytočných chýb. Všetci máme skúsenosť, že sa chyby vyskytujú často a ich odstránenie niekedy zaberie nemalé množstvo času.

Počas online kurzov Excelu sa zdokonalíte v ovládaní tabuľkového softvéru. Do svojho portfólia pridáte aj ovládanie ďalších funkcií: napríklad tvorbu makier či VBA, vďaka ktorým sa vaša práca stane jednoduchšou. Program Excel využijete nielen vo svojej práci, ale aj doma. Veľmi užitočným sa môže stať aj vtedy, ak chcete mať svoje rodinné výdavky pod kontrolou – z programu Excel sa stane užitočný pomocník na tvorbu rodinného rozpočtu. Online kurzy sú vhodné prakticky pre každého používateľa. Všetko, čo sa naučíme, v nejakej forme počas svojho života vieme využiť.