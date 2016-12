Ohodnoť článok

Vianoce sú časom pokoja, relaxu, príjemných chvíľ a času stráveného s tými najbližšími. Čo k tomu nesmie chýbať? No predsa rozprávky! Aj tento rok vám televízia JOJ prináša množstvo rozprávok, ktoré očaria maličkých aj veľkých. Užite si Vianoce bez reklamy.

Domáci punč, či vianočný likér, pomalé a nenápadné vyjedanie medovníčkov a iných dobrôt a k tomu tie najkrajšie rozprávky, ktoré vás zahrejú pri srdci a rozosmejú. Áno, aj my sa už na to tešíme. Tak šup, šup poďme sa pozrieť čo nás tento rok poteší.

Klasika musí byť

8 statočných, Popoluška či Kráľovské Vianoce – neodolateľná klasika, ktorá vás bude sprevádzať vo vašich domovoch presne na Štedrý deň. Zababušte sa do deky, zakúrte si v krbe a užite si príjemné chvíle s nesmrteľnými kinematografickými pochúťkami.

Poobedie v znamení “animákov”, ktoré milujete

Na vlásku, Doba ľadová:2 či Sám doma:2 to je poobedie bez reklám na JOJ-ke. Zdá sa vám to stále málo? Pre náročných máme ten najkrajší animák posledných rokov, ktoré pobláznil všetky malé slečny a mnoho dospelých – Ľadové kráľovstvo. Vtipný snehuliak Olaf, či šarmantná blond super žena Elza – to je animovaný dobrodružný fantazijný komediálny muzikál, ktorý sa inšpiroval motívmi z rozprávky Hansa Christiana Andersena Snehová kráľovná. Získal dva Oscary – v kategóriách Najlepší celovečerný animovaný film a Najlepšia pieseň (Let It Go) – a Zlatý glóbus ako najlepší celovečerný animovaný film.

Večerná romantika

Po príjemnom a čarovnom rozprávkovom popoludní vás čaká aj troška romantiky – americký film – Zostaň so mnou.

Najkrajšie Vianoce bez reklamy na JOJ-ke

Zdroj: www.youtube.com