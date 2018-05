Na Valtických vínnych trhoch sa cez víkend lámali rekordy a ochutnávalo viac než 700 vzoriek vína Ohodnoť článok Ohodnoť článok

O znamenitosti ocenených vzoriek sa všetci milovníci vína mohli presvedčiť 11. a 12. mája v reprezentatívnych priestoroch jazdiarne a dvora Zámku Valtice na Valtických vínnych trhoch. Lahodné vína a slnečné počasie prilákali viac než 6000 návštevníkov.

Podarilo sa dokonca prekonať rekord z roku 2016, kedy si hromadne priťuklo 555 návštevníkov. „Tento rok si vínom priťuklo 556 návštevníkov,“ povedal šťastný organizátor akcie David Šťastný.

Návštevníkov opäť čakal nabitý program. V piatok 11. mája sa ako každý rok uskutočnila charitatívna dražba vínnych šampiónov z minulých ročníkov. Vydražili sa tri vína, pričom to najstaršie bolo z roku 2003. Dohromady sa vína vydražili za viac než 84 tisíc českých korún. Čiastka poputuje na charitatívne účely chorému dievčatku, pre ktoré to bude veľké prekvapenie. Udeľovali sa aj ocenenia najlepším vinárom.

„Radosť je o to väčšia, že sme šampióna získali s tradičnou odrodou, ktorá sa na Morave pestuje najviac na svete. Víno zrelo takmer dva roky v barikových sudoch v zámockej pivnici. Šampióna sme získali po 17 rokoch,“ uviedol David Šťastný z Château Valtice.

„Valtické vínne trhy sú aj pre nás Wimbledonom medzi výstavami. Je to jedna zo súťaží, ktorej sa každý rok radi zúčastňujeme. Ceníme si každú získanú medailu. Čo sa týka tohtoročného víťazstva, trochu nás prekvapilo, ale na druhej strane veľmi potešilo, pretože tie naše „vlašáky“ si to zaslúžia už len vďaka našej najprestížnejšej trati, kde rastú. Vína robíme naozaj s láskou a podľa toho aj chutia,“ povedala Eliška Becková z Vinárstva Volařík z Mikulova.

„Ocenenie pre nás znamená veľmi veľa, pretože získať zlatú medailu vo Valticiach je veľká česť. Máme šesť zlatých a šampióna a to sme naozaj nečakali. Valtické vínne trhy vnímame ako najprestížnejšiu súťaž nielen na Morave, ale aj v celej Európe. Radi sa sem vraciame aurčite tu nie sme naposledy, „ povedal Miloš Holík z vinárstva Golguz z Hlohovca.

Tohtoročnou novinkou na podujatí bola prednáška doktora Radima Uzla a Davida Šťastného na tému Víno a Sex. „Konzumácia menšieho množstva alkoholu, teda aj vína, nám dovoľuje v sexe experimentovať. A vďaka vínu ženy lepšie dosiahnu orgazmus – to je vedecky dokázané. Kedysi sa za to ženy hanbili, dnes sú ale na to hrdé,“ je presvedčený uznávaný sexuológ Radim Uzel, ktorý publikum v divadle pobavil aj niekoľkými historkami zo života a priznal, že so svojou manželkou Helenou je už 51 rokov. O prednášku bol skutočne veľký záujem.

Tento sviatok vína a najstaršiu vinársku prehliadku sprevádzala aj cimbalová hudba Musica Moravica, ktorá spríjemňovala návštevníkom ochutnávanie vína vo vinárskej stodole, dychová hudba Leškovanka a kapela THE TEACHERS. V jazdiarni si návštevníci užili aj cimbalovú hudbu Slovácko, Vergariovce, Vladimíra Beneša Notečka a folklórny súbor Pentla.

Na tohtoročnom 51. ročníku Valtických vínnych trhov mali návštevníci možnosť ochutnať 708 vzoriek najlepších vín z 128 vinárstiev z Čiech, Moravy, Slovenska a Rakúska. V ponuke boli samozrejme aj tohtoroční šampióni – z bielych vín to bol Rizling vlašský ročník 2016 z vinárstva Volařík Mikulov, z červených vín Svätovavrinecké Chateau Valtice ročník 2015 a zo zahraničných Rulandské biele z vinárstva Golguz v Hlohovci ročník 2017.