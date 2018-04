Máte doma alergika? Prispôsobte mu domácnosť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Alergická nádcha je najčastejším alergickým ochorením. Spôsobujú ju najmä roztoče, peľ, plesne, ale aj domáci miláčikovia. Postihuje 20 – 40 % populácie a jej výskyt je čoraz častejší. Eliminovať jej prejavy pomôžu, okrem správnej liečby predpísanej alergológom, aj premyslené úpravy domácnosti a dôkladná hygiena

Roztoče a prach

V prípade alergie na roztoče je podstatné si uvedomiť, že tieto organizmy majú v matracoch, paplónoch, vankúšoch a bytových textíliách ideálne podmienky na život. Živia sa mikroskopickými kúskami odumretej pokožky ale aj rôznymi mikróbmi a plesňami. Majú radi teplo, vlhko a vyhovuje im tma. Dožívajú sa iba približne 30 dní a teploty nad 55 °C ich zahubia.

Úpravy preto začnite v spálni, a to výberom správnej postele. Pred čalúneným rámom uprednostnite vzdušnejší s lamelovým roštom, ktorý zabezpečí lepšie vetranie matraca odspodu. Pre alergikov sú vhodnejšie matrace vyrobené zo syntetického latexu.

„Pri výbere paplónov pre alergikov zvoľte také, ktoré sa môžu prať pri teplote najmenej 60 °C. Niektoré paplóny vyrobené z vhodných materiálov (tkanina a výplň) je možné prať až pri teplote 95 °C. Tým sa zaručí dokonalá čistota a nealergické prostredie pre ľudí trpiacich alergiami,“ radí Marianna Braun, odborníčka na bytový textil zo spoločnosti SCANquilt.

„Okrem štandardných paplónov, ktoré je možné prať pri teplotách hubiacich roztoče, sa tiež vyrábajú aj paplóny so špeciálnou antibakteriálnou a antimikrobiálnou úpravou, ktoré zabraňujú rozmnožovaniu týchto organizmov a umožňujú naplniť zvýšenie hygienickej úrovne,“ dodáva Marianna Braun.

Matrace, paplóny a vankúše je navyše možné navliecť do antiroztočových poťahov. Vytvoria fyzickú bariéru pred roztočmi a aby sa nezašpinili, obliekajú sa do posteľných obliečok. Antiroztočové poťahy je potrebné prať približne každého pol roka na 60 °C. Vrchnú posteľnú bielizeň meňte a perte raz týždenne. Ak to nebudete stíhať, postačí pranie každých 14 dní pri teplote 60 °C.

Alergikovi by ste mali prispôsobiť aj ďalšie miestnosti interiéru a zbaviť sa tzv. „lapačov prachu.“ Závesy a záclony nahraďte žalúziami a čalúnený textilný nábytok vymeňte za kožený či drevený. Ak máte doma alergika juniora, eliminujte množstvo plyšových hračiek, alebo ich pravidelne perte pri teplote 60 °C.

Čo však s kobercom? Ten na jednej strane zachytáva roztoče, ktoré sa v ňom môžu množiť, vďaka nemu sa však toľko nevíria v prachu vo vzduchu. Riešením môže byť kvalitný vysávač s tzv. HEPA filtrom, ktorý zachytáva mikroskopické čiastočky prachu, preto je vhodný nielen pre domácnosť s alergikom, ale aj astmatikom.

Peľ

Vonku sa mu vyhnete len veľmi ťažko. Viete však zabrániť, aby sa peľ dostal do interiéru. Vetrajte počas dňa, nikdy nie ráno a večer. Na okná môžete namontovať špeciálne okenné siete proti peľu a hmyzu, ktoré zabránia prieniku peľových zrniek do domácnosti.

Peľ ale aj prach sa vo vyššej miere zachytávajú na bielizeň sušenú vonku. Sušte ju preto radšej vo vnútri. Odporúčaným pomocníkom, najmä pre ťažšie prípady, je sušička bielizne. Vďaka nej sa do textilu nedostanú žiadne pele. Navyše odstraňuje chlpy a vlasy.

Čistý vzduch a správna vlhkosť

Kvalitu vzduchu zvýšite čističkou, ktorá dokáže ovzdušie v domácnosti zbaviť nielen mikroskopického prachu, peľov, plesní, choroboplodných zárodkov, cigaretového dymu, zápachov, ale aj jemných chĺpkov domácich miláčikov. Opäť sa zamerajte na prístroje s HEPA filtrom, peľovým filtrom, prachovým senzorom a viacstupňovou filtráciou.

