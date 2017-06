Kupujete s.r.o.? Odkúpením každej firmy preberáte jej dlhy a problémy

Ohodnoť článok

Hovorí sa, že dnes sa do podnikania púšťa len samovrah. Skúste túto tému prodostrieť skúsenému podnikateľovi, ktorý sleduje trendy a momentálnu situáciu. Predsa len sa však objavujú podnikateľké zámery a nápady, ktoré stále môžu uspieť a tak sa nemôžeme diviť, že napriek hrozbám, ktoré sú často aj výplodom novinárskej snahy o zaujatie čitateľa a vyvolanie ošiaľu nafúknutím drobnosti do obrích rozmerov, sa predsa len mnohí odhodlajú podnikať. Jedným z faktorov, ktorý môže ovplyvniť to, že sa niekto iný rozhodne naopak zrušiť svoju firmu, môže byť aktuálna téma daňová licencia. Tá demotivovala ťažšie fungujúcich podnikateľov, prípadne znižuje počet majiteľov firiem používajúcich tieto firmy len na nákup majetku bez vykazovania zisku a teda bez zdanenia. Aj táto situácia prináša možnosť, kedy sa firmy ich majitelia musia, alebo chcú zbaviť rýchlejšie. Pokiaľ plánujete podnikať a zvažujete odkúpenie inej firmy, nezabudnite si pozorne preveriť viacero skutočností.

Kedy kupovať existujúcu a nezakladať novú?

Dôvodov, prečo kupovať existujúcu s.r.o. a nezakladať novú môže byť hneď niekoľko. Napriek tomu, že založenie novej spoločnosti môže byť rýchle a najbezpečnejšie, mimo to je možné jej vytvorenie prostredníctvom špecializovaných firiem a právnikov už za pár stoviek eur, potrebujete aj základné imanie. Odkúpením s.r.o. preberáte, pokiaľ nerobíte zmeny, aj jej predmety podnikania, IČO a celé hospodárenie. Môžete tak pokračovať v jej činnosti a pokiaľ nemeníte meno, tak aj v celom mene spoločnosti. Využiť to môžete pri kompletnom predaji spoločnosti s jej majetkom, napríklad v prípade obchodov spolu so zariadením, priestormi, patentmi, značkami, doménami a podobne.

Odkúpenie s.r.o. a na čo pozor

Pri odkúpení firmy je dôležité mať na pozore v akej finančnej situácií firma je. Mnoho inzerátov ponúka nezadĺžené firmy bez pohľadávok a uzatvorených zmlúv, aj keď realita môže byť iná. Základom je nekupovať zadĺžené firmy, prípadne firmy, na ktoré je uvalená exekúcia, nemajú splnené pohľadávky voči klientom, alebo nesplatené faktúry dodávateľom. V tom prípade totiž všetky problémy a dlžoby prechádzajú pri odkúpení firmy na nového majiteľa. Mnohí odporúčajú odkúpenie s.r.o. nemať na vlastných bedrách a poradiť sa s právnikom, prípadne odborníkom na zakladanie a prepis s.r.o. Ako nový majiteľ máte právo nahliadnuť do kompletného účtovníctva a podrobne ho preštudovať (ešte pred podpisom akejkoľvek zmluvy mimo možno ak zmluvu o mlčanlivosti, ak sa predávajúci chráni pred vyzradením obchodnej stratégie a zdrojov), prípadne spoločne so svojim účtovníkom prejsť správnosť a obsah účtovníctva. Pri väčších odkupovaných firmách to môže byť časovo a aj následne finančne náročné a aj preto sa v takýchto firmách vykonáva audit pre zistenie skutočného stavu hospodárenia a fungovania firmy.

Nezabudnite, že laicky povedané každý jeden zákazník sa v prípade problémov, reklamácií, nedodania služby, či v prípadoch kedy sa pôvodná firma zaviazala k nejakej pravidelnej činnosti, dodatočných službách a pod., po novom bude obracať na nového majiteľa a teda na vás.

Zamlčaným problémom sa dá predísť

Základom je predísť nevyriešeným pohľadávkam, dlžobám a nesplneným zákazkam. Je vysoko odporúčané pri predaji spísať zmluvu o predaji. V tej váš právny zástupca ochráni prípadné neskoršie zistené pohľadávky a dlžoby, ktoré neboli uvedené v predkladanom účtovníctve, a nového majiteľa zbaví zodpovednosti za jej splatenie, ale obráti túto zodpovednosť na pôvodného majiteľa, ktorý sa v rámci ešte svojho pôsobenia v jeho pôvodnej firme zaviaže vec vyriešiť. Správna klauzula v predajnej zmluve tak presmeruje zodpovednosť za zamlčané, alebo neuvedené dlžoby na neho. V tomto smere však určite odporúčame obrátiť sa na právneho zástupcu, ktorý sa špecializuje na zakladanie a prepis spoločností. Správne zostavená zmluva vás chráni aj proti iným problémom a následne správne vyhotovený prepis vás ďalej chráni pred pokutami a problémami vrámci spoločnosti samotnej už priamo na úradoch a súdoch.