Historickí zvrhlíci. James Joyce

Ohodnoť článok

Kto bol James Joyce

V dejinách ľudstva možno nájsť množstvo vplyvných, slávnych a historicky významných jedincov (ktorí boli zhodou náhod aj poriadnymi, nehanebnými zvrhlíkmi a/alebo sexuálnymi deviantmi). Boli trochu bezohľadní, to áno. Dnes by sme však zrejme neboli tam, kde sme, bez týchto pokrokovo zmýšľajúcich mužov, ktorí by v súčasných úradných zoznamoch mali pri svojej adrese červenú bodku.

James Joyce

KTO BOL JAMES JOYCE

James Joyce bol autorom takých vplyvných diel ako Portrét mladého umelca, Dublinčania a Finneganovo prebúdzanie. Patrí medzi najvýznamnejších anglických spisovateľov všetkých čias. Je jedným z tých autorov, podľa ktorých si dávajú mená kapely žánru screamo, pretože sa o nich práve učili v škole na hodine angličtiny. Taký je dobrý.

ČÍM SA PRESLÁVIL

Joyce bol jednou z najvýraznejších postáv modernistického smeru a spolutvorcom nového spôsobu písania. Experimentoval so štruktúrou diel spôsobom, aký nepoužil nikto pred ním, a zmenil štýl čítania slov. Napísal napríklad jednu kapitolu s piatimi písmenami. To dovtedy nikto neurobil.

Literatúra mu vďačí za niekoľko skvelých momentov. Čitateľov brával na nové miesta a doprial im pocity, aké nikdy predtým neprežili. Je dokonalým dôkazom, že slová sú večne živé.

PREČO HO POVAŽUJEME ZA ZVRHLÍKA

Nuž, preto, lebo pri sexe s obľubou prdel druhým do tváre (a pritom nebol Kanaďan). Dokonca o tom písal aj rozvášnené listy.

Zopár citátov o prdení:

„Keď som sa s tebou pomiloval tvrdšie než zvyčajne, zozadu ti unikli poriadne, silné plyny. Drahá, mala si ich vtedy plný zadok, a ja som ich z teba vysúložil. Obrovské a dlhé prdy, rýchle a krátke puknutia, a množstvo maličkých nezbedníkov, ktorí vyústili do dlhého výbuchu z tvojej dierky.“

Nežartujeme. Sú to skutočné citáty jedného z najvýznamnejších literátov.

„Je skvelé t****ť prdiace ženy, keď z nich každý náraz niečo vytlačí. Myslím si, že Norine plyny by som spoznal kdekoľvek. Rozoznal by som ich v miestnosti plnej prdiacich žien. Nora vydáva skôr dievčenský zvuk, iný než vlhké, silné závany, ktoré si predstavujem u tlstých žien. Je to náhle, suché a neslušné, zvuk, aký by vypustilo odvážne dievča pri zábavnej noci na internáte. Dúfam, že Nora mi neprestane prdieť do tváre, aby som ju tak dobre poznal aj po vôni.“

Tak, drahí školáci, konečne máte námet na slohovú prácu.

Čítajte tiež:

Historickí zvrhlíci. Sigmund Freud

Historickí zvrhlíci. Markíz De Sade

Zdroj: http://www.ranker.com/list/the-13-most-historically-important-perverts-of-all-time/beau-iverson