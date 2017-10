Jeseň – zima. Obujte sa trendy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Jesenná sezóna je už v plnom prúde. Odložili sme sandále a iné letné topánky do skríň a naopak, vytiahli sme tie viac vhodné do chladnejšieho a upršanejšieho počasia. Každým rokom sa menia trendy v oblasti módy a výnimkou nie je ani samotná obuv. Každý rok je niečím výnimočný a špecifický a niečo v ňom dominuje. Inak to nebude ani v prípade roka 2017 a trendov na jeseň a zimu. Aktuálnu ponuku a najnovšie modely sezóny nájdete tu.

V minulom roku sa šatník každej správnej dámy nezaobišiel bez čižiem nad kolená, semišu či denimu. Doznievajúci hit minulej sezóny sú strapcové tenisky, ktoré si ešte stále nachádzajú obľubu u mnohých slečien či dám. No čo je trendom na jeseň a zimu v tomto roku?

Akýmsi zvláštnym trendom tejto sezóny sú topánky so širokým opätkom. Takýto druh obuvi už niekedy hitom bol, najmä v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a vyzerá to tak, že sa opäť vracia.

Čo sa farieb týka, panuje tu rôznorodosť. Netradičným, no za to trendy kúskom sú modré topánky-horúci hit sezóny. Dokážete nimi vyčarovať celkom zaujímavý outfit. Veľmi obľúbenou v repertoári žien je práve kráľovská modrá, ktorou pekne podčiarknete jesenný či zimný outfit.

Okrem tejto farby je v kurze aj vínovo červená farba či metalické odtiene topánok. Klasické čierne nohavice, biela košeľa a to všetko doplnené čižmami na podpätku hotový jesenný ideál.

Za hit jesene však jednozačne môžeme považovať látkové čižmy. Sú veľmi praktickým riešením, ak sa chcete cítiť pohodlne a zároveň vyzerať elegantne či sexy. Hodia sa či už k sukni, alebo aj k športovejšiemu outfitu. Sú skvelou voľbou, ak ešte nechcete nosiť ťažké zimné čižmy, no vonku už nie je až také teplo. Na výber máte z rôznych strihov a farebných prevedení. Je už len na vás, ktoré vám padnú do oka a ako ich zakomponjete do svojho výsledného outfitu.

V kurze taktiež ostávajú osvedčené členkové čižmy, ktoré dnes už nájdete v akejkoľvek farbe a materiáloch. Praktickým a navyše veľmi vkusným typom obuvi sú mokasíny. Zabezpečia pohodlnú chôdzu a na dámskej nohe vyzrajú vkusne. Môžete si tak dopriať trocha pánskeho looku.

Zabudnúť netreba však ani na doplnky v podobe kabeliek či tašiek. Kožené kabelky sú stále v kurze. Aktuálne letia malé farebné kabelky farba, no stará dobrá klasika v čiernom prevedení je tiež dobrou voľbou. Svoju obľubu medzi dámami si nachádzajú aj lakové kabelky, ktoré dokážu v správnej kombinácii dopomôcť k elegantnému vzhľadu.

Stačí si len vybrat a prispôsobit topánky alebo kabelku k svojmu štýlu.

