Domáce recepty: ako vyriešiť upchatý odpad lacno a rýchlo 4 (80%) 3 votes

Ďalší z receptov, kde môžeme zabudnúť na drahé prípravky, ktoré i tak nakoniec môžu obsahovať to isté, len zamaskované pod rôznymi vôňami a farbami, rieši upchaté vodovodné odpady. Najmä v kuchyni sa stretávame so slabým odtekaním vody, pretože odpadové potrubie je zanesené, alebo celkom upchaté. Zaužívaný a bežný recept, na ktorý nedajú bežné domácnosti dopustiť spočíva v použití dostupných surovín v kuchyni. Stačí nám voda, soľ, ocot a sóda bikarbóna.

V prípade menších usadenín a slabému odtoku môžete problém vyriešiť soľou v decovom pohári zmiešanou s 1,5 litrom horúcej, no nie vriacej vody. V prípade värčích problémov s upchatých odtokom použite sódu bikarbónu, pokojne niekoľko lyžičiek nasypaných priamo do odpadového otvoru. Zalejte octom a nechajte reagovať chemickú reakciu. Pri nej sa menia mastné usadeniny na viac tekuté usadeniny a dostávajú sa tak do pohybu. Vďaka tomu preteká ocot aj hlbšie a pôsobí aj na vzdialenejšie usadeniny. Po 10 až 15 minútach zalejte najskôr pomaly a neskôr pokojne rýchlejšie teplo vodou. Do takto reagujúceho potrubia neprilievajte iné chemikálie.