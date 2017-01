DIY doplnky, ktoré majú šmrnc 1 (20%) 1 vote

Čo to je to DIY? Tento akronym znamená Do It Yourself, teda urob si sám. Dnes sú udržateľnosť, ekológia a recyklácia veľmi trendy, vlastnými rukami si z použitých materiálov viete vyrobiť čokoľvek! Čelo postele, lavičku, poličky, darčekové škatuľky, všemožné dekorácie…

Drevo je vždy skvelá voľba!

Nič nedodá interiéru viac útulnosti ako práve drevo. V akejkoľvek podobe. Už ste iste videli mnoho inšpirácií na domácu výrobu nábytku z drevených europaliet. Teraz však uvoľnite uzdu fantázii, zájdite do lesa a nazbierajte pár pekných konárov. Doma si ich obrúste, nalakujte, prípadne natrite farbou. Konár pripevnite vodorovne na stenu a niečo naň zaveste. Alebo rovnú dosku, tiež podľa vášho vkusu upravenú, nalakovanú či nafarbenú, priklincujte k stene a primontujte do nej malé klinčeky. Na ne buď zaveste obrázky, alebo (pre šikovnejších domácich majstrov) na drevo pripevnite pomocou drôtu vázičky, svietniky či iné maličkosti, ktoré drevo zvýraznia.

Štýlové fľaše

Snáď neexistuje multifunkčnejší kúsok ako obyčajná sklená fľaša. Za pár minút ju môžete omotať špagátom alebo farebnou stuhou a zaujímavá váza je na svete! Prípadne do nej nalejte petrolej, vložte hrubý knôt a máte výstavnú lampu. Alebo ak máte dostatok technického vybavenia, odpíľte spodok fľaše a pod fľašu vložte sviečku. Hrdlo nechajte otvorené, bude mať funkciu „komína“.

Flexibilný textil

Ak potrebujete rýchlo oživiť vaše bývanie, ale nemáte chuť na „špinavú“ prácu, kedy musíte používať lepidlo, pílku, farby, tak sa pustite do šitia! Ponúkajú sa vám neobmedzené možnosti! Ušite si všetky možné tvary a farby vankúšikov či prikrývok. Keď sa vám do šitia nechce, kúpte si jednofarebné vankúšiky a farbu na textil. Buď si ich pomaľujte (toto v pohode zverte deťom, iste sa potešia a vybúria), alebo na ne pootláčajte nafarbené listy, nakrčený papier alebo čokoľvek, čo vás napadne.

Obrázky, fotky

Nič nie je jednoduchšie a efektnejšie ako zaobstaranie si obrázku. Fotky, plagáty a obrazy dodajú vášmu domovu atmosféru a vytvoria jeho dušu. Pohľadajte na webe nejaké umelecké obrázky, čiernobiele fotky alebo obrazy s retro, florálnym či orientálnym vzorom. A k obrázkom si vyrobte rôzne rámiky. Môžete si kúpiť drevený rámik a ponaliepať naň kamienky, kúsky látky, môžete ho pokresliť alebo výtvarníckym rydlom vyryť jednoduchý vzor.

Tak čo, chystáte sa zbehnúť do nejakého kreatívneho obchodu a spríjemniť vaše bývanie novými dekoračnými kúskami?

