Cvičenie počas choroby – áno či nie

Konečne ste našli svoju rutinu v posilke a ako naschvál ochoriete. Mali by ste aj napriek tomu pokračovať, alebo je lepšie to vyležať? Tak sa na to pozrime.

Všeobecné pravidlo hovorí, pokiaľ máte príznaky v časti nad krkom, môžete cvičiť. Ak sa príznaky objavia pod krkom, počkajte kým sa budete cítiť lepšie.

Príklad príznaku, ktorý sa objaví nad krkom? Plný nos či mierne boľavé hrdlo. Pod krkom: bolesť hrudníka či tela, žalúdočná nevoľnosť.. Výskumníci z univerzity v Ball State zistili, že ľahké cvičenie nemá žiadny vplyv na trvanie alebo závažnosť bežného nachladnutia. V štúdii uverejnenej v Annals of Family Medicine sa dospelo k záveru, že mierne aeróbne cvičenia – 30 až 45 minút denne ako chôdza, cyklistika alebo behanie – môžu znížiť riziko infekcií dýchacích ciest o viac ako polovicu.

Vo všeobecnosti počúvajte svoje telo a nepreháňajte to. Ak máte túžbu cvičiť, zacvičte si. Ak sa cítite mizerne, vynechanie jedného či dvoch dní vás nezabije.

Ak sa však rozhodnete ísť cvičiť, dbajte na ľudí okolo vás. Pri kýchaní si prykrite si ústa a vyčistite všetko čoho sa chytíte antibakteriálnymi utierkami.

Nezabudnite, ak si nie ste istí, poraďte sa s lekárom.