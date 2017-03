Rum Millonario 10 Aniversario | ochutnajte medzi prvými na svete 5 (100%) 2 votes

Neopísateľná chuť, sladkastý nádych, tropická vôňa a to všetko v originálnom zložení, ktoré pošteklí zmysly aj tých najnáročnejších. Rodinu kvalitných rumov totiž obohatil nový člen a vy môžete byť medzi prvými, kto Millonario 10 Aniversario zdegustuje.

Príbeh nového rumu Millonario 10 Aniversario sa začal písať v peruánskych Andách. Práve tam sídli destiléria, ktor už vyše 60 rokov zásobuje milovníkov kvalitného alkoholu svojimi dobrotami. Po najnovšom sa sústredí na výrobu ďalšieho ultraprémiového rumu, ktorý zatiaľ stihlo ochutnať len pár vyvolených, no stačí jediný dúšok a môžete sa medzi nimi ocitnúť tiež.

Predaj alkoholu oživí nový originálny rum

Na scénu sa dostáva jeden z najlepších destilátov posledných rokov, nakoľko jeho výrobcovia sa pohrali s originálnou príchuťou pripomínajúcou horkú čokoládu, karamel a kávu. Každým dúškom pocítite arómu tropickej peruánskej prírody plnej ovocia a vanilky, ktorá je jemné ofúknutá dymom a obohatená esenciou drevitosti, nakoľko rum zrie v sudoch z bieleho dubu.

Millonario 10 Aniversario za bezkonkurenčnú cenu

Ak ste milovníkom značkových rumov, pri ochutnávke tohto novorodenca si prídete na svoje. Milovníci kvalitného alkoholu majú jedinečnú možnosť pokoriť Andy a to len vďaka poháru nového rumu vhodného ku rôznym príležitostiam. Nezmeškajte šancu byť medzi prvými a objednajte si túto neopísateľnú dobrotu za bezkonkurenčnú cenu.

Séria ultraprémiových rumov, ku ktorým sa dostaneš pohodlným nákupom z domu, sa opäť rozrastá. Podobne ako Diplomático či Don Papa, aj Millonario 10 Aniversario začína veľkú cestu do barov, domácností, na veľtrhy aj do investičných trezorov. Pre vás je to tá najlepšia možnosť ako sa do neho zamilovať medzi prvými a verte či nie, bude to láska na prvý pohľad.

Nezabudnite: ZÁKAZ PREDAJA A PODÁVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OSOBÁM MLADŠIM AKO 18. ROKOV