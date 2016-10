Rozhovor: Blogerka Lenka L3nik mladá a úspešná 4.5 (90%) 2 votes

Je mladá, krásna, šarmantná a garantujem vám, že po prvom pozretí jej videa ju budete odoberať. Mladá a úspešná Košičanka blogerka Lenka, ktorá sa živí v IT sektore a vyvráti všetky negatívne predsudky o krásnych ženách. Prečítajte si náš exkluzívny rozhovor s Lenkou. Leni, mnoho slovenských dievčat ťa už pozná, ale prosím predstav sa nám pre tých čitateľov, ktorí o tebe ešte nepočuli. Kto si a prečo by sme ťa určite mali začať sledovať? Jéj ďakujem. Ja to tak vôbec nevnímam, že by ma poznalo veľa dievčat. Som optimistický extrovert a svoj život chcem prežiť na 110%. Môj YouTube kanál som si založila zo zábavy, na vyšalenie, takže si nezakladám na tom, aby ho niekto musel sledovať :). Ak si niekto pozrie moje videá a bude mu moja povaha sympatická, určite ma to poteší.

Ako si sa dostala k blogovaniu a prečo si sa na pár rokov odmlčala? Je blogovanie tvojou súčasťou života, alebo si vieš predstaviť, že by si sa ho úplne vzdala? Pred 4 rokmi som čítala blogy iných dievčat zo zahraničia a cítila som aj ja potrebu sa niekde realizovať. Videá boli pre mňa veľká exhibícia, v roku 2012 toho u nás bolo veľmi málo, no spätná väzba bola skvelá a tak som v tom pokračovala ďalej. Odmlčala som sa zo súkromných dôvodov. Moja zábavka a záľuba nemala u každého také pochopenie ako by som chcela… YouTube beriem ako súčasť môjho života, no pre okolie chcem byť Lenka, novým ľuďom sa predstavujem ako Lenka, nehovorím im, ahoj ja som Lenka a mám YouTube kanál. Ak to nezistia sami, tak sa odo mňa nedozvedia, že natáčam 🙂 Tie dievčatá, ktoré ťa sledujú vedia, že si iná ako ostatné blogerky, prosím povedz nám, prečo svoj blog považuješ za unikátny (za nás jednoznačne unikátny je :-)) Čo ta inšpiruje a koho zo slovenských a zahraničných youtuberov sleduješ? Tak toto ma teraz zaujíma, prečo som ja iná ako ostatné. Podľa mňa je každý jeden človek iný, svoj, jedinečný. Čiže môj kanál je unikátny. Ja to hlavne beriem ako zábavu, moje hobby. Nestaviam sa vo videách do pozície učiteľky, nejakej guru, ja som presne taká istá ako tie dievčatá, ktoré ma sledujú, len s tým rozdielom, že sa nehanbím sadnúť pred kameru. Inšpiruje ma hocičo a hocikto. Odoberám veľa YouTuberov a najviac ma bavia tí, ktorí si zo seba vedia urobiť srandu a sú spontánni.

Čo bolo pre teba v začiatkoch najťažšie a na čom sa dnes už len smeješ? Čo by si odkázala dievčatám, ktoré chcú začať s youtube a blogom?

Je to moja zábava, nebolo a ani na tom nie je nič ťažké :). Budem vlogovať pokiaľ budem môcť ostať sama sebou a pokiaľ budem sama chcieť. Odkázala by som úplne každému, že ak niečo chcete, ak po niečom túžite a cítite, že vás to urobí šťastnými, tak to určite urobte 🙂

A posledná otázka z tých osobnejších, kedy budeme môcť znova vidieť tvojho priateľa a brata v tvojich videách?

Nechajte sa prekvapiť, aj ja sa nechám 🙂

