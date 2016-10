Ohodnoť článok

Ľudia z ulíc New Yorku pomohli režírovať.. Najnovšia reklama spoločnosti ASUS!

Gigantický dinosaurus, ufón v prezlečení a snehová búrka na tropickom ostrove. To je iba časť z bizarných nápadov, ktoré navrhli ľudia v uliciach New Yorku a boli použité pri tvorbe novej reklamy The Alien and the Dinosaur na smartfón ASUS ZenFone 3.

Výsledné video pozostáva zo stoviek spontánnych nápadov, s ktorými prišli „improvizovaní režiséri“. Tí sa zoznámili s novým smartfónom ZenFone 3 a spoznali jeho unikátne vlastnosti, ako je kovové telo s neviditeľnými anténami, Hi-Res audio systém a výkonný fotoaparát. Následne dostali úlohu rozprávať zábavné a bizarné nápady, ktoré by sa mohli objaviť v reklame na ZenFone 3.

Výsledkom je reklama spoločnosti ASUS s názvom The Alien and the Dinosaur, ktorú si môžete pozrieť online na https://www.youtube.com/watch?v=goh5ZPOr5NY

Kampaň Incredible is Now

Táto reklama, ktorá vznikala aj v uliciach mesta, je súčasťou kampane spoločnosti ASUS s názvom Incredible is Now. Kampaň je zameraná na ZenFone 3, rad smartfónov so špičkovými vlastnosťami, ktoré umožňujú používateľom dosiahnuť všetko, čo chcú. Reklama The Alien and the Dinosaur v tomto duchu odzrkadľuje najšialenejšie nápady a predstavy. Jedna scéna napr. obsahuje fotenie UFO, ktoré letí veľkou rýchlosťou a demonštruje tak vlastnosti fotoaparátu PixelMaster, ktorý dokáže takmer okamžite zaostriť na pohybujúce sa objekty. ZenFone 3 zachraňuje v ďalšej scéne tanečnú párty vďaka hlasnému reproduktoru. Ten nahradí nefunkčný audio systém.

Za oponou

Nápady, ktoré boli použité pri tvorbe reklamy The Alien and the Dinosaur, zozbierali a následne zahrali dvaja komedianti z komediálnej skupiny Upright Citizens Brigade – Matt Rubano a Betsy Kenney. Rozprávali sa s náhodnými obyvateľmi New Yorku v uliciach, zozbierali nápady a tie najlepšie z nich využili pri tvorbe reklamy na ZenFone 3. Niektoré z rozhovorov „za oponou“ si môžete pozrieť vo videu https://www.youtube.com/watch?v=WnF7jW4dusY

