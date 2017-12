POHODA IDE NA EUROPEAN FESTIVAL AWARDS AKO FESTIVAL S NAJVÄČŠÍM POČTOM NOMINÁCIÍ Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Pohoda ide na odovzdávanie najprestížnejších festivalových cien s rekordnými siedmimi nomináciami. Až za ňou nasledujú ďalšie známe podujatia ako Roskilde (5), Lowlands (4), Sziget (3) či Exit (3)… Vďaka hlasom návštevníkov je Pohoda opäť v desiatke najlepších stredne veľkých festivalov na starom kontinente. Hudobní profesionáli zaradili Pohodu aj do najužšieho výberu festivalov v ďalších šiestich kategóriách: Najlepší line-up, Najlepší promotér, Ocenenie za ekologické riešenia, Ocenenie za inovácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, Ocenenie pre najlepšie aktivity značky na festivale, ako aj v rámci Take a Stand Award (ocenenie za prístup v rámci dôležitých spoločenských tém).

Predstavte si, že by film slovenského režiséra išiel do Cannes so siedmimi nomináciami a nechal by za sebou najznámejších anglických, nemeckých, francúzskych, talianskych či španielskych tvorcov. Niečo podobné sa vo festivalovom svete podarilo Pohode už druhýkrát v rade. Náš festival suverénne ovládol najužšie výbery prestížnej ankety European Festival Awards. Na druhom mieste je s piatimi nomináciami dánsky Roskilde, nasleduje britský Lowlands (4 nominácie). Po tri nominácie má maďarský Sziget, srbský Exit, nemecký Wacken, poľský Woodstok a rumunský Electric Castle. Ďalšie slávne podujatia ako Glastonbury, Melt!, Lollapalooza Berlín, Helfest a slovinský Ment majú po dve nominácie. Z festivalov s aspoň jednou nomináciou spomeňme napríklad susedný Colours of Ostrava. Pohoda sa už v minulosti ocitla v desiatke najlepších stredne veľkých festivalov. Tento rok sme obhájili minuloročné nominácie medzi festivalmi s najlepším programom (spolu s nami Glastonbury, Lowlands, Sziget, Roskilde a pod.) a najlepšími promotérmi, kde sú okrem nás nominovaní najväčší hráči live music industry ako FKP Scorpio, MOJO a podobne. Novinkou je naša premiérová nominácia v rámci Health & Safety Award, kde sme prihlásili náš systém riešenia meteorologických situácií, ktorý realizujeme v spolupráci s odborníkmi z SHMÚ. Porota ocenila aj zelené komplexné riešenia nášho festivalu.

Prvýkrát sa medzi najlepšími značkami prítomnými na hudobnom evente v Európe ocitla aj slovenská firma. Odborníkov zaujal projekt Západoslovenskej energetiky, založený na energeticky samostatnom „fotovoltickom“ stagei, ako aj solárne lampy ZSE, ktoré osvetľujú veľkú časť festivalového areálu. V rámci ocenenia Take a Stand presvedčila porotu víťazná inštalácia Public Festival Award – Minaret (v preklade Maják). Maják symbolizuje svetlo, ktoré predstavuje nádej pre ľudí v ťažkej situácii. Stavba z dielne mladých prešovských architektov reagovala na nezmyselné vyjadrenia politikov o tom, prečo nemôžeme pomôcť ľuďom v núdzi. Tento rok bola inštalovaná aj na maďarskom Szigete. To, či niektorú z nominácií premeníme na premiérové ocenenie slovenského podujatia v rámci najprestížnejšej súťaže festivalov, sa dozvieme na slávnostnom galavečere 17. januára v holandskom Groningene. Kopmletný shortlist European Festival Awards si môžete pozrieť tu: https://eu.festivalawards.com/2017-shortlists/

Ďakujeme za vaše hlasy a držte nám palce.