Pavlova torta – tak ľahká, že ju môžu jesť aj baletky

Jej bohémska nedokonalosť a rustikálny tvar je to, čo ju robí absolútne neodolateľnou. Hýri rôznymi druhmi ovocia a jej snehobiely kabátik je krásne chrumkavý. Neochutnať tento svetoznámy nadýchaný dezert je hriech. Horšie to môže byť s jeho výrobou. Šikovné cukrárky z francúzskej kaviarničky La Patisserka, ktorá sídli v Bratislave, nám prezradili svoje tajné metódy, ako túto ľahulinkú ovocnú dobrotu pripraviť.

Torta s nejasným pôvodom

O pôvod torty sa dodnes vedú polemiky. Vo večnom sváre sú dve krajiny: Autrália a Nový Zéland. V oboch sa táto lakocinka totiž považuje za národné jedlo. Torta je pomenovaná po slávnej ruskej baletke a choreografke Anne Pavlovovej, ktorá v rokoch 1926 a 1929 navštívila obe zeme v rámci svojho turné. Hovorievalo sa o nej, že netancuje, ale „vznáša sa, akoby mala krídla.“ Preto je torta, ktorá nesie jej meno tak ľahká a vzdušná.

Keith Money, autor baletkinho životopisu tvrdí, že prvú tortu Pavlova vytvoril šéfkuchár hotelu vo Wellingtone, kde umelkyňa bývala. Inšpiroval sa jej „tutu“ – baletným kostýmom s ružami zo svetlozeleného hodvábu. Sukňu predstavoval krém z našľahaných bielkov ozdobený šľahačkou. Aby docielil autentickú zelenú farbu baletkinho kostýmu, ozdobil tortu kúskami ovocia kiwi.

Dr. Andrew Paul Wood, spisovateľ a historik, však tvrdí, že torta Pavlova bola objavená oveľa skôr, než uvádzajú oficiálne zdroje. Už v okolo roku 1800 nemeckí prisťahovalci, ktorí prišli do amerického Wisconsinu so sebou priniesli recept na tzv. „Schaum Torte“ (penovú tortu), ktorá sa pripravovala obdobne ako neskôr slávna Pavlova. Vo Francúzsku sa jej hovorí „meringue“, v Čechách to je „bezé“ a u nás sú to snehové pusinky. Pôvod a názvoslovie tohto dezertu sú značne mätúce. Čo však ostáva nemenné, je jeho pôvodná receptúra.

Originálny recept na tortu Pavlovu od La Patisserky

Základ torty tvoria našľahané bielky, z ktorých sa upečie, či skôr „usuší“ veľká snehová pusinka. Následne sa zdobí rôznymi druhmi kyslého ovocia (maliny, jahody, čučoriedky, mango, figy), no dnes už existuje mnoho variant tohto dezertu s pridaným amarettom, karamelom, orieškami alebo čokoládou.

Na prípravu korpusu budete potrebovať: 150 ml bielkov (cca. 4 bielky), 220 g krupicového cukru, 2 lyžice kukuričného škrobu a 2 lyžičky vínneho octu.

Na krém: 200ml šľahačkovej smotany, 250ml mascarpone, 1 lyžička cukru, ovocie;

Trúbu si predhrejeme na 150 stupňov.

Bielka odvážime a vylejeme do misy alebo kuchynského robota. Šľaháme na nízkych otáčkach kým sa nám po vytiahnutí metličiek nezačnú zo snehu tvoriť tuhé špičky. Potom postupne prisypávame cukor a dôkladne ho zašľaháme do snehu tak dlho, kým nie je pevný a lesklý. Do takto pripraveného snehu pridáme ocot a škrob a zľahka premiešame.

Na plech dáme papier na pečenie a bielkovú zmes naň vrstvýme do polkruhového tvaru, približne v priemere 18 cm. Plech vložíme do trúby a teplotu hneď znížime na 120 stupňov. Pečieme 80 minút, potom trúbu vypneme, ale tortu nevyberáme a necháme ju v trúbe chladnúť minimálne 3 hodiny. Krém pripravujeme z vyšľahanej smotany ku ktorej pridáme mascarpone a lyžičku cukru.

Vychladnutú Pavlovu presunieme na podnos a opatrne odlupneme vrchnú škrupinu, tortu naplníme krémom a čerstvým ovocím a škrupiny opäť naukladáme navrch torty. Netrápte sa ak nenájdete pôvodné miesto, Pavlovej svedčí elegantná nepravidelnosť.

Správna Pavlova torta je na povrchu krehunká, chrumkavá a vo vnútri skrýva vláčnu penu.

Tipy a triky od cukrárok z La Patisserky

Nikdy pri pečení neotvárajte dvierka rúry, dezert by vám spľaskol! Po upečení korpus nechajte v trúbe vychladnúť bez otvárania dvierok.

Odporúčame korpus začať pripravovať večer a nechať celú noc ležať a chladnúť v rúre.

Na tortu použite bielka z čersvých vajec, ktore použite hned po oddelení od žltkov.

Šľahačku vyšľahajte zvlášť, mascarpone s cukrom tiež zvlášť a nakoniec zmiešajte dohromady.

Keď torta vychladne, stiahnite ju opatrne z plechu spolu s papierom na pečenie, papier okolo korpusu uvoľnite rukou, chyťte za jeden roh, Pavlovu „usaďte“ na podnos a papier rýchlym pohybom ruky šikovne vytiahnite. Vyhnete sa tak rozlomeniu na dve polovice.

Ak necháte tortu odležať pár hodín, budete ho môcť perfektne úhľadne nakrájať ako regulérnu tortu. Ak sa do nej chcete pustiť skôr, počítajte s tým, že to bude krásna divočina! Pavlova je krehučká a rada sa rozpadá, ale to je súčasťou jej neopísateľnej, pestrej chuti…

Ak na pečenie nemáte čas, vynikajúcu Pavlovu tortu vám vyčarujú dievčatá z La Patisserky. Stačí zavolať na +421 907 541 794 alebo napísať na patisserkaba@gmail.com Najlepšie je však na Pavlovu rovno zájsť na Krížnu 3 v Bratislave.