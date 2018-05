Citroën oslávi 100 rokov. 5 zábavných faktov, ktoré ste o značke nevedeli Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Legendárna francúzska automobilka Citroën oslávil v roku 2019 okrúhle výročie – na trhu bude pôsobiť rovných 100 rokov. S jej históriou sa spája niekoľko zábavných faktov, o ktorých ste zrejme nevedeli. Vybrali sme pre vás 5 tých najzaujímavejších.

1. Reklama na Eiffelovej veži

Eiffelova veža je dominantou Paríža a symbolom celého Francúzska. Jej výstavba vyvolala obrovské emócie, časť obyvateľov dokonca proti nej spísala petíciu a dnes ju ročne navštívi viac ako 7 miliónov turistov. A práve Citroën sa rozhodol využiť ju vo svoj prospech – ako reklamu. Pomocou viac ako 250 000 žiaroviek na veži vytvorili obrovský „bilbord“ s menom automobilky. Značka túto propagáciu využívala v rokoch 1925 – 1934 a dokonca bola zapísaná v Guinessovej knihe rekordov ako najväčšia reklama na svete.

2. Citroën si zahral v legendárnych filmoch

Vozidlá značky Citroën sa objavili v množstve filmov, medzi tie najkultovejšie patrí Fantomas. Tu si strihol úlohu dnes už legendárny model DS v bielej farbe, v tomto trháku mal aj krídla a hlavný „záporák“ v ňom dokonca aj lietal. Citroën ste mohli vidieť hneď vo viacerých filmoch s obľúbeným Luis de Funesom. Medzi nezabudnuteľné zábery patrí scéna z komédie Žandár zo Saint Tropéz, kde si tento francúzsky komik užíva bláznivú jazdu s mníškou v roztomilom modeli 2CV.

3. Prečo sa Citroën volá Citroën

Túto francúzsku automobilku založil André-Gustave Citroën, po ktorom dostala aj svoje meno. V tej dobe nič nezvyčajné. Aký pôvod má však jeho meno? Malý André sa narodil v Paríži, no jeho rodičia pochádzali z Holandska. Tu mal jeho dedo zelovoc so špecializáciou na tropické ovocie. Aj preto si vybral ako svoje priezvisko slovo Limoenman, čo v preklade z holandčiny znamená citronár. Jeho syn, Andrého otec si však priezvisko zmenil na Citroen, čo v holandčine znamená „citrón“. Až po presťahovaní do Francúzska pribudla na „e“ v jeho priezvisku dvojbodka.

4. Citroën vyrábal granáty

Zakladateľ automobilky Citroën vo svojich začiatkoch vyrábal ozubené šípové kolesá, ktoré si dal aj patentovať. Tak si získal uznanie a prestíž. Počas 1. svetovej vojny však preorientoval svoju produkciu ako množstvo iných na niečo iné. André-Gustave Citroën sa dohodol s francúzskou generalitou, že vo svojej továrni bude počas vojny vyrábať delostrelecké granáty.

5. Ako vzniklo logo

Pamätáte si ešte na Citroënove ozubené šípové kolesá, ktoré si dal aj patentovať? Pôvod loga nájdeme práve tu. Dvojitá strieška loga francúzskej automobilky symbolizuje dva šípové zuby, ktoré boli príznačné pre tieto kolesá. Hoci tento symbol Citroën používa už od roku 1919, jeho dizajn s maličkými zmenami a úpravami prežil dodnes – takmer 100 rokov. A my sa už teraz pripájame k prvým gratulantom.