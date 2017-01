Ohodnoť článok

Bez toho aby ste skutočne vedeli čo je akupunktúra je pomerne ťažké pochopiť prečo by sa ľudia dobrovoľne nechali pichať obrovskými ihlami. Preto nám licencovaný akupunkturista Ro Giuliano z New Yorku vysvetlí čo sa môže stať ak začnete s akupunktúrou. Posúďte sami či to za to stojí.

Môžete sa cítiť uvoľnenejšie

Cieľom akupunktúry je získať optimálny prietok qi (vo voľnom preklade životnej energie) a krvného obehu rôznymi meridiánmi či cestami vo vašom tele. To stimuluje rozličné fyziologické systémy a podporuje celkovú samoliečbu. Jednou z vecí, ktorú môžete pocítiť priamo po ošetrení je pocit pokoja.

Môžete sa cítiť nabudene

Akupunktúra taktiež stimuluje mozog k produkcii endorfínov a serotonínu čo sa u niektorých ľudí premietne do vyššie spomínaného pocitu pokoja a iným zlepší náladu a dodá energiu.

Môžete mať pocit hladu

Lepší prietok qi vaším telom môže vyslať signál pre výživu na pomoc hojenia. To má za následok zvýšenie chuti do jedla. A aj keď pravdepodobne vy budete chcieť zjesť obrovský burger signál vám namiesto toho navrhne doplniť ovocie, zeleninu a bielkoviny.

Môžete mať pocit smädu

Všetky tie vnútorné aktivity a zvýšenie obehu vaším telom môže spôsobiť pocit smädu. Zvýšenie príjmu vody podporí detoxikáciu a hojivý proces.

Môžete pocítiť úľavu od bolesti

Štúdie ukázali, že po akupunktúre sú vaše opioidné receptory viac prístupné k bežne využívaným liekom proti bolesti a chemickým látkam, ktoré pomáhajú zmierniť akékoľvek napätie svalov alebo nepohodlie. Závisí to však od závažnosti príznakov. Môžete potrebovať viac sedení na ich zreagovanie.

Alebo nemusíte pocítiť nič

Opäť záleží na vašich príznakoch, môže to trvať niekoľko sedení než si všimnete alebo pocítite hmatateľný rozdiel. Mnohokrát sú zmeny pomalé a jemné – najmä v počiatočných fázach liečby. Najdôležitejšie je naslúchať vášmu telu ísť s prúdom.

