5 vedou overených spôsobov, ako zlepšiť svoju kreativitu

Z času na čas sa to stane každému. Chcete niečo vymyslieť, ale nápady neprichádzajú. Máte pred sebou prázdny papier alebo obrazovku. A nič. Či už ste podnikateľ, umelec, spisovateľ, alebo je kreativita len vašim koníčkom, tieto momenty vedia byť pekne nepríjemné.

Čo keby sa ale kreativita dala spustiť? Do určitej miery to aj môžete urobiť. Vedci objavili niekoľko spôsobov, ako môžete zlepšiť svoje kreatívne myslenie. Na inšpiráciu vyskúšajte týchto päť:

Cestujte

Kreativita je z veľkej časti o hľadaní nového uhlu pohľadu a spájaní rôznych vecí. A práve v tom je skvelé cestovanie, pretože nová kultúra je aj novou príležitosťou vidieť svet z inej strany a dozvedieť sa veci, ktoré by ste vo svojej krajine nemuseli mať príležitosť zistiť.

Existuje mnoho dôkazov a štúdií, ktoré to potvrdzujú. Jednou z veľavravných je štúdia Fashion with a Foreign Flair v časopise Academy of management journal. Preskúmali 11 rokov kolekcií popredných módnych domov a zistili, že kvalita zahraničnej skúsenosti kreatívnych riaditeľov predpovedala aj úspech ich kolekcie.

Kľúčové je preto byť plne zapojený do kultúry, diania a komunikovať s tamojšími ľuďmi. Byť na hoteli alebo vysedávať na pláži vám určite nepomôže, keďže to vašu myseľ nijako neobohatí.

Choďte do prírody

Tím vedcov dokázal, že niekoľko dní strávených v prírode, preč od všetkého elektronického a čo by rozptyľovalo vašu pozornosť, zlepšuje výsledky ľudí v kreatívnych testoch.

Psychológovia Ruth Ann Atchley a Paul Atchley z katedry psychológie na Kansaskej univerzite a David Strayer z katerdry psychológie na Utahskej univerzite pozorovali 56 turistov. Zistili, že už po 4 dňoch strávených v prírode bez technológií a digitálnych médií sa zvýšila ich schopnosť tvorivého myslenia a riešenia problémov o 50%.

Vžite sa do role dieťaťa

Viac a viac vedcov sa prikláňa k názoru, že deti sa rodia s obrovským kreatívnym potenciálom. Akurát v škole ho z vás vymlátia.

Ken Robbinson v najpozeranejšej prezentácii na ted.com povedal: „Tomuto verím z celého srdca, že nevyrastáme do tvorivosti, odrastáme z nej. Alebo lepšie povedané, sme od nej odnaučení.“

Darya Zabelina a Michael Robinson publikovali svoj experiment Child’s play, v ktorom zobrali 76 študentov a rozdelili ich do 2 skupín. V prvej skupine dostali za úlohu vymyslieť, čo by robili, keby sa na deň zatvorila škola. Druhá skupina dostala tú istú úlohu. Avšak dostali aj jednu inštrukciu navyše. Než mali začať vymýšľať, povedali im aj, aby si predstavili, že sú 7 ročné deti. A výsledok?

Skupina, ktorá si mala predstaviť samú seba v roli 7 ročných, vymyslela viac originálnych nápadov ako prvá skupina. Jedným z dôvodov je, že malé deti majú menej zakorenené naučené vzory myslenia, ako dospelí.

Vystavte sa niečomu zmysluplne absurdnému

Ak máte kreatívne suchoty a nič vám nenapadá, vezmite do rúk literatúru s absurdnými nápadmi, pretože podľa psychológov Travisa Proulxa a Stevena J. Heina práve toto vám ich pomôže prekonať.

Existuje hypotéza, podľa ktorej ľudia majú tendenciu hľadať istotu, zmysel a poriadok vo svete naokolo. Ak by bol pre nich chaotický, vytváralo by to na nich prílišný tlak. Preto si ľudia vytvárajú fixné pohľady na svet, lebo vďaka nim majú vo veciach jasno. To však bráni kreatívnemu mysleniu a vymýšľaniu nových vecí.

Aby vás táto tendencia nebrzdila, potrebujete „rozšíriť“ svoje súčasné vnímanie. To skvele zvláda absurdná literatúra, pretože mení pôvodné významy slov a dáva im úplne iné, čo vám v konečnom dôsledku pomôže vymaniť sa zo zaužívaného spôsobu myslenia. Vo svojom experimente konkrétne testovali krátke príbehy Franza Kafku, ktorý bol majstrom absurdnosti. A fungoval veľmi dobre.

Obklopte sa modrou farbou

Psychológia farieb je veľmi zaujímavá. Je bežne známe, že farby ovplyvňujú našu náladu. Ale vedeli ste, že môžu aj vaše mozgové funkcie? Vedci už dlhšie vedeli, že modrá a červená farba najviac podporujú kognitívne funkcie mozgu. No nevedeli presne, ktorá funguje lepšie. Na Univerzite v Britskej Kolumbii sa preto rozhodli skúmať 600 ľudí, ktorí mali riešiť rôzne úlohy na počítači. Ale niekedy bola obrazovka biela, potom červená, inokedy modrá.

Zistili, že červená farba funguje lepšie pri úlohách zameraných na detaily, ako napríklad korekcia textu. Modrá pri kreatívnych úlohách.

