Ako pridať stránky do vyhľadávačov Google, Seznam a Bing?

Aby mohla mať stránka úspech, potrebuje, aby o nej ľudia vedeli. Stránky s originálnym obsahom, ktoré majú čo ľuďom ponúknuť, ponúkajú odpovede na ich otázky, alebo kontakt na službu, ktorú hľadajú, je však potrebné dostať na internet vo viditeľnej a čitateľnej podobe. Čo to znamená? Stránka, ktorá je čitateľná, je vlastne akákoľvek stránka, ktorá má textový obsah, ktorý neskrýva a všetko dôležité sa nesmie nachádzať napísané na obrázkoch v súboroch ako JPG, či Flash, či GIF. Mať viditeľné stránky zas znamená, že stránky musí byť vidieť. Musia byť technicky dostupné, dokážu ich prečítať vyhľadávače a nesmú byť zablokované pre vyhľadávače. Takéto laicky vysvetlené potrebné vlastnosti webu je však nutné doplniť o informovanie dôležitých služieb, že vaše stránky existujú. Pokiaľ sa o vás nikde nehovorí, nikde o vás nikto nič nenapísal, Google nemá ako vedieť, že existujete.

Ako pridať stránky do vyhľadávačov?

Spôsobov, ako dostať svoje stránky do vyhľadávačov, je hneď niekoľko. Ak však máte čerstvé stránky a spustiť ich chcete rovno aj s indexáciou vášho obsahu vo vyhľadávačoch, môžete to trochu urýchliť priamou registráciou adresy. V žiadnom z troch prípadov nepridávajte stránky, ktoré už vo vyhľadávačoch sú, a taktiež je možné pridať len hlavné stránky, nie podstránky a konkrétne články. Nech sa páči:

Google je najdôležitejší vyhľadávač na svetovom a slovenskom internete taktiež. Pridanie je jednoduché, jediné okno slúži pre zadanie adresy vo formáte s WWW alebo len s HTTP://, následne je nutné prepísať ochranný prvok v užšom políčku nad tlačidlom a môžete odoslať žiadosť.

Ďalší svetový vyhľadávač, síce slabší, no stále v mnohých počítačoch kraľujúci aj v našich končinách. Svoje stránky môžete do Bing pridať taktiež pomocou jednoduchej aplikácie. Po zadaní webu a prepísaní ochranného kódu sa nemusíte registrovať do ďalších nastavení a vytvárať účet. Pridanie stránky je možné aj bez toho.

Pre český trh a internet je viac ako Google dôležitejší Seznam.cz. Jeho sile sa u nás môže porovnať jedine ak Azet.sk, avšak nie vo vyhľadávaní. Na Sezname majú šancu aj slovenské weby, no jedine ak sú praktickej tematiky nekomerčného charakteru. Registrácia stránok do Seznamu a jeho fulltextového vyhľadávania je veľmi jednoduchá.

