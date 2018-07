5 vecí, ktoré ste nevedeli o anglickej kráľovnej…nemá pas Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Napriek tomu, že je na tróne 66 rokov, dáva kráľovná rozhovory len zriedka a verejnosť ani netuší, že nemá pas či vlastní obrovskú zbierku klobúkov. Tu je niekoľko najzaujímavejších faktov, ktoré ste o nej možno netušili.

Nie je najbohatšia osobou v UK

Vôbec sa nemusíte cítiť trápne za to, že ste si mysleli, že kráľovná je najbohatšia v celej krajine. Pravda to však nie je.

Napriek odhadovanému osobnému bohatstvu vo výške 340 miliónov libier sa kráľovná za posledné dva roky neocitla na The Sunday Times zozname 300 najbohatších Britov, na ktorého prvom mieste je Jim Ratcliffe, zakladateľ chemickej firmy Ineos, ktorý sa chváli čistým kapitálom vo výške 21,05 miliardy libier.

Každú noc pred spaním si dá pohár šampanského

Každodenné rituály kráľovnej sú prirodzene vznešené. Podľa jej sesternice Margarety si anglická kráľovná pred obedom dopraje pohárik ginu a Dubonnetu, následne si k jedlu naleje pohár vína, zapije ho suchým martini a pred spaním si dá pohár šampnaksého.

Ak to jej veličenstvo praktizuje každý deň, znamenalo by to, že denne vypije dosť alkoholu denne na to, aby bola podľa vládnych štandardov kvalifikovaná medzi občanov požívajúcich väčšie množstvo alkoholu.

Nemá pas

Zatiaľ čo väčšina z nás by bez pasu bola celkom imobilná, kráľovná môže pokojne cestovať do zahraničia bez toho, aby potrebovala brožúru, ktorú zvyšok obyvateľstva potrebuje na to aby opustila krajinu. Keďže sa britský pas vydáva v mene veličenstva, nemusí ho vlastniť. Ostatní členovia kráľovskej rodiny ho však majú.

Narodeniny oslavuje 2x

Kráľovná sa narodila 21. apríla 1926, avšak jej „oficiálne“ narodeniny oslavuje národ v júni na výročnom Trooping the Colour sprievode, ktorý je tradičnou oslavou od roku 1748.

Je vydatá viac ako 70 rokov

V roku 2017 oslávila kráľovná a princ Philip 70. výročie svadby. Áno si povedali v Londýne, Westminster Abbey, 20. novembra 1946. Platinové výročie oslávili súkromnou párty vo Windsor Castle.