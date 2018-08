5 tipov ako zabránite komárom aby vás zjedli zaživa Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nič nevie pokazíť horúcu letnú noc viac ako roj otravných komárov. Zatiaľ čo veľké značky repelentov sľubujú zaručené výsledky, ukázalo sa, že ide len o dobre premyslený marketing. Vyskúšajte týchto 5 metód a konečne im dajte zbohom.

Noste svetlé farby

Východ a západ slnka sú pre tieto malé otravy najrušnejšie časy, no nie je to dôvod, prečo by ste sa mali zatvoriť doma. Najviac ich však lákajú tmavé farby, nakoľko hľadajú odtiene, ktoré sú v kontraste s horizontom. Siahnite preto radšej po svetlých farbách.

Obklopte sa levanduľou

Táto rastlinka má trojitý účínok, odpudzuje komáre, mory aj muchy. Zasaďte si ju okolo záhradky aby sa jej vôňa rozšírila do okolitého vzduchu. Najväčší účinok však získate ak si ju aplikujete priamo na pokožku v podobe esenciálneho oleja. Maskuje prirodzené vône, ktoré sú pre škodcov najatraktívnejšie.

Alebo noste vo vrecku vysušený vlhčený obrúsok

Ak nemáte k dispozícii esenciálny olej alebo záhradku, rovnako funguje ak budete vo vrecku nosiť vlhčenú utierku. Akékoľvek silné vône udržia komáre preč od vás.

Jedzte viac cesnaku

Cesnakový olej, ktorý sa po užití uvolňuje z pórov, pôsobí ako bariéra medzi vôňami vašej pokožky a komármi. Buďte však opatrní. Môže odradiť aj priateľov a rodinu.

Odfúknite ich

Počuli ste, že voda priťahuje komáre, ale viete, že vietor ich odpudzuje? Dokonca aj ľahký vánok im spôsobuje problémy pri lietaní. Ak vás čaká bezveterná noc, pustite si ventilátor a nasmerujte prúdenie vzduchu smerom dole, pretože škodcovia lietajú pri zemi.

Čítajte tiež:

Hľadáte najlepší repelent proti komárom? Záchranu ponúka veda

12 výletov vlakom, ktoré stoja za to

Ako správne rozvíjať detský mozog?