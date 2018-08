4 tipy ako sa budete cítiť lepšie ohľadom vašej finančnej situácie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Poznáte to, vybrali ste si 20 eur na večer, pre prípad, že budete potrebovať taxi domov…ráno sa zobudíte s prázdnou peňaženkou a účtom. Naozaj viete, koľko si môžete dovoliť minúť? Uchopte svoju finančnú situáciu pevne do rúk. Tu je niekoľko tipov ako lepšie hospodáriť.

Týždeň plaťte iba v hotovosti

Nie je nič jednoduchšie ako priložiť kreditku. Ak sa však snažíte vytvoriť si rozpočet na základe skutočnosti, pomôže vám zaplatiť za všetky svoje nákupy v hotovosti. Budete tak presne vedieť kam vaše peniaze idú. Vylepšením vašich každodenných výdavkov budete o krok bližšie k vylepšeniu vašej finančnej situácie.

Investujte radšej do sociálneho života ako do materiálnych vecí

Je to zvyk šťastných ľudí. Je vedeky dokázané, že investovanie peňazí do zážitkov robí ľudí šťastnejšími. Navyše materiálna posadnutosť vedie k porovnávaniu sa ostatnými a náslenej úzkosti.

Najmite si finančného poradca

Finančný poradca vás môže stát na začiatku nejaký ten paniaz, no z dlhodobého hľadiska vám pomože presnejšie si nastaviť rozpočet a upratať vo vašich financiách, ako napríklad, založiť si sporiaci účet.

Majte k dispozícii peniaze navyše

Samozrejme, musíte uprednostniť výdavky, akými sú bývanie a potraviny, ale čo s osobnými finančnými výdavkami, ktoré nejdú do „vášho účtovníctva“ . Pridajte do svojho mesačného rozpočtu pravidelné „výdavky“, kde si zapíšte výdavky na zábavu, aj keď sú to malé sumy za kávičky. Majte na pamäti, že tieto výdavky sa líšia od tých základných. Je to účet, za ktorý sa nemusíte cítiť vinný, ale čas kedy si môžete dopriať 🙂

