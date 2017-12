ZIGGY MARLEY A SOJA SVETOVÉ MENÁ REGGAE NA POHODE 2018 Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Pohoda 2018 prinesie aj najväčšie hviezdy žánru reggea, osemnásobného víťaza Grammy Ziggyho Marleyho a americký reggae fenomén SOJA (Soldiers Of Jah Arm).

Legenda reggae Ziggy Marley

Takmer štyri dekády na scéne, 16 albumov, osem cien Grammy, spolupráca s umelcami ako Donna Summer, Flea, Erykah Badu… nad všetkým vymenovaným stojí predovšetkým skvelá hudba a pozitívny prístup k životu, vďaka ktorému si Ziggy Marley získal milióny fanúšikov po celom svete. Azda najvýraznejší predstaviteľ reggae dostal vzťah k tomuto žánru a muzikalitu do vienka – od svojho otca, Boba Marleyho. Minulý rok vydal výborný eponymný album a v septembri live ochutnávku z tohtoročného turné We Are The People Tour. Ňou si môžete skrátiť čakanie na koncert legendy reggae na Pohode 2018.

Ziggy Marley nahral prvú skladbu nahral so svojimi súrodencami už ako 11-ročný. Pod názvom Melody Makers vydali otcovu pieseň Children Playing in the Streets (zisk zo singlu išiel OSN na účely spojené s medzinárodným rokom detí). V roku 1979 si odkrútil aj festivalovú premiéru na Roots Rock Reggae v Kingstone. Po otcovej smrti v 81-vom chvíľu vystupoval s The Wailers. V roku 1985 vydal spolu so súrodencami debut Play the Game Right. Ziggy Marley & the Melody Makers vydali dokopy 10 albumov, dve výberovky a jeden záznam z koncertu. Nájdete medzi nimi hity ako „Look Who’s Dancing“, „Tomorrow People,“ and „Conscious Party“.

Nemenej úspešná je jeho sólová kariéra, ktorá obsahuje šesť albumov a štyri „lajfky“, pričom posledné štyri albumy zakaždým ovládli v USA žánrovú hitparádu. Okrem ôsmich Grammy a ceny Emy získal aj The George and Ira Gershwin Award (tú mu odovzdali v rámci skladateľskej súťaže Spring Sing od Kalifornskej univerzity). Ziggyho nie je len o nahrávané albumov a koncertovaní. Napríklad pesnička „Believe in Yourself“ bola titulnou skladbou seriálu pre deti Arthur. Účinkoval v Sesame Street, prepožičal hlas rastafariánskej medúze v rozprávke Príbeh žraloka a zahral si aj v seriáli Hawaii Five-0. Ziggy je tiež známy ako ambasádor mnohých charitatívnych či ekologických projektov.

V máji minulého roka nahral album Ziggy Marley. Zjednocujúcu myšlienku najnovšej „štúdiovky“ azda najlepšie vystihuje skladba „Love is the rebel“. Ako uvádza Ziggy: „Keď som vyrastal, vzbura znamenala násilie. Revolúciou sa dosiahlo násilné a fyzické zvrhnutie vlády. V dnešnej dobe, keď je všetko naklonené k rozdeľovaniu, je vlastne láska tým pravým rebelstvom, ktoré treba konať a nie vziať do ruky zbraň a bojovať. To dokáže každý… Láska je rebel.“ Ako o albume uvádza AllMusic: „pohodový temperament a povzbudzujúca nálada albumu ponúka prostredníctvom hudby duševnú masáž.“ Tú ponúkne Ziggy Marley už o sedem mesiacov aj na trenčianskom letisku.

Americký reggae fenomén SOJA

Táto osem členná partia z hlavného mesta USA má na konte dve nominácie na Grammy, sedem miliónov followerov na sociálnych sieťach a vyše 300 miliónov prehratí piesní na YouTube. 27 októbra vydali najnovší album Poetry In Motion, ktorý sa podobne ako tri predošlé, dostal na čelo predajnosti Billboard Reggae Album Chart.

Reggae – žáner, ktorý patrí Jamajke a priľahlým karibským ostrovom. Tento stereotyp začali pred takmer 20 rokmi búrať kamaráti zo strednej v jednej z pivníc v blízkosti hlavného mesta Spojených štátov. Na úplnom začiatku bola kazeta Boba Marleyho, ktorú pustili frontmanovi kapely Jacobovi Hemphillovi jeho bratnranci. Ovplyvnil ho tiež život v hlavnom meste Líbérie, kde jeho otec pracoval pre MMF. Po návrate z Afriky sa zoznámil s basgitaristom Bobom Jeffersonom. K ním sa na strednej pridali bubenník Ryan Berty, klávesák Patrick O’Shea a perkusionista Ken Brownell. Prvé veci nahrali už v roku 1998. O dva roky prišlo EP s názvom SOJA a v roku 2002 album Peace in a Time of War (ktorý neskôr vydali aj v dub verzii).

Prvý výraznejší úspech im priniesol album Get Wiser (2006), ktorý debutoval v top desiatke reggae albumov amerického rebríčka iTunes a dodnes sa drží v stovke najobľúbenejších. V roku 2008 nahrali skvelú „lajvku“ zo živých vystúpení na rôznych miestach Havajských ostrovov. Nasledoval Born in Babylon, ktorý Allmusic označil za jeden z najlepších amerických albumov roka. S album Strength to Survive po prvýkrát dobili Billboard Reggae Album Chart, rovnako ako ďalším v poradí Amid the Noise and Haste. Na ňom hosťovali aj ďalšie reggae hviezdy ako Damian Marley. Album sa dostal medzi 20 najpredávanejších albumov v USA vôbec a získali zaňho prvú nomináciu na Grammy. Tento úspech zopakovali aj s live nahrávkou SOJA: Live in Virginia.

27 októbra vydali najnovší album Poetry In Motion. Na ňom sa vrátili ku koreňom muzicírovania a nahrávania v pivnici zo stredoškolských čias. Po mnohých albumoch s rozličnými producentmi sa na tomto takmer výlučne podieľala samotná kapela. Osem muzikantov sa zavrelo do štúdia, kde postupne všetci prichádzali s novými nápadmi, ktoré dali dokopy. Za poslednú dekádu odohrali SOJA v priemere 120 koncertov za rok, čím azda najviac potvrdili svoj hudobný cieľ, aby sa ľudia (cez ich piesne) opäť zamilovali do života. Ich letnými skladbami sa môžete zohriať už dnes, začiatkom júla ich zahrajú naživo na Pohode 2018.

