Začítajte sa do thrilleru s nečakanou zápletkou! Túto knihu nedokážete odložiť…

Nakladateľstvo Cosmopolis, súčasť nakladateľského domu GRADA, predstavuje svetový bestseller úspešného autora Roberta Bryndzu, ktorý už bol preložený do mnohých jazykov a žne úspechy po celom svete, kde sa ho predalo už viac ako 2 000 000 výtlačkov. V minulom roku sa kniha stala tiež víťazom čitateľských ocenení The Papercut Award for Best Page Turner. Kniha vyšla už aj v slovenskom jazyku.

Jej pootvorené pery akoby sa chystali prehovoriť.

Jej mŕtve telo zamrznuté v ľade…

A nie je jediná.

Potom, čo je v parku v južnom Londýne pod vrstvou ľadu nájdené telo mladej ženy, na miesto prichádza detektív šéfinšpektor Erika Fosterová. Obeť, krásna dievčina z mocnej a bohatej rodiny, mala podľa všetkého dokonalý život.

Keď Erika začne pátrať hlbšie, vynoria sa súvislosti medzi jej vraždou a smrťou troch prostitútok, ktoré niekto uškrtil, zviazal im ruky a hodil do vodných plôch po Londýne.

Aká je spojitosť medzi dcérou vplyvného lobistu, ktorý si myslí, že môže ovplyvňovať aj vyšetrovanie, a mŕtvymi imigrantkami? Aké temné tajomstvo dievča v ľade skrývalo?

Čím viac sa Erika približuje k odhaleniu pravdy, tým viac sa vrah blíži k Erike. Posledný prípad detektíva šéfinšpektora Fosterovej skončil katastrofou a smrťou piatich policajtov vrátane jej manžela. Erikina kariéra visí na vlásku, musí bojovať s vlastnými démonmi aj s vrahom, ktorý je hroznejší než ktokoľvek, komu dosiaľ čelila. Dolapí ho skôr, než udrie znovu?

O autorovi:

Robert Bryndza je britský autor žijúci trvalo na Slovensku. Jeho kniha, Dievča v ľade, ktorej sa už predalo viac ako dva milióny výtlačkov, bola označená ako The Wall Street Journal a USA Today bestseller. Jedná sa o prvý diel pútavej série s vyšetrovateľkou Erikou Fosterovou. Aj pokračovania Noční lov a Temné hlubiny sa držia na popredných priečkach predávaných kníh.

Okrem tejto série je Robert Bryndza taktiež autorom romanticky

a humorne ladených zahraničných bestsellerov.

Viac o autorovi je možné sa dočítať na webových stránkach www.robertbryndza.com, Twitteri @RobertBryndza alebo na Face­booku a Instagramu.

Ohlasy čitateľov:

„Dievča v ľade je presne ten typ knihy, ktorú neodložíte, dokiaľ nedočítate poslednú stránku.“

„Napínavý a strhujúci thriller, s dokonale vykreslenými postavami a prekvapivým koncom. Okamžite potrebujem druhý diel!“

„Fascinujúci thriller s veľmi sympatickou vyšetrovateľkou. Jednoducho perfektné.“

