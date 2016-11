Ohodnoť článok

Allstar Refjúdží Band, Vrbovskí víťazi a Swingless Jazz Ensemble s hosťami (Lasky, Vec a Michal Kaščák) zahrajú na treťom ročníku podujatia Doma dobre. V nedeľu 11. decembra budú v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul aj besedy na témy súvisiace s bezdomovectvom, ale aj narodeninová torta, keďže nocľaháreň oslavuje 10 rokov. Okrem skvelého zážitku odíde každý návštevník s malým spomienkovým predmetom. Vstup na koncert je bezplatný, váš dobrovoľný príspevok bude použitý na podporu a pomoc ľuďom bez domova.

Akcia sa začne v zrekonštruovanej časti budovy o jednej popoludní výstavou fotografií, ktorá mapuje 10 rokov organizácie Depaul Slovensko. Pokračovať bude premietaním filmov a videí o aktivitách neziskovky a o živote ľudí bez domova. Pomedzi jednotlivé koncerty budú diskusie ľudí, ktorí sa venujú problematike bezdomovectva.

Vo vstupnej hale zahrá o druhej kapela Swingless Jazz Ensemble, ktorú doplnia hostia Lasky, Vec a Michal Kaščák. Tento big band vznikol ešte v roku 1999 ako školský jazzový súbor, ktorý dáva šancu nádejným žiakom. V ich repertoári nájdete okrem tradičných big-bandových klasík i aranžmány latinsko-americkej hudby, muzikálových piesní či dokonca rockových hitov. 16 hudobníkov a speváčka sú zárukou plného a nabitého zvuku. „Ako najlepšie viem“ od Pary, „Branči Kováč“ od Veca, „Mäso“ od Lasicu a Filipa vo swingovej úprave a ďalšie lahôdky ponúknu Swingless Jazz Ensemble.

V roku 2000 založili bratia Jobusovci hudobno-pracovnú skupinu Vrbovskí víťazi. Tá je charakteristická používaním neštandardných, prevažne dychových, podomácky vyrábaných hudobných nástrojov ako VVujary, Hajzel, Ropovod Družba, Výtrub či Jreg. Univerzálny robotnícky priemyselný folklór oslavuje prácu v spisovnej vrbovčine. Na Pohode 2016 vítali po piatej ráno slnko. V nocľahárni zahrajú v čase, keď bude zapadať o 15:15.

V Allstar Refjúdží Band získava pojem world music doslovný význam. Túto živelnú kapelu totiž tvoria hudobníci rôznych národností, vierovyznaní i postojov. Skupina ponúka živelnú, sebaironickú a úprimnú reflexiu života v strednej Európe očami cudzincov. Kapela mieša kurdský folk a pop, akordeón východoeurópskeho štýlu, čínsku opernú a popovú hudbu, švajčiarske nápevy z hôr a kabaretov, dixieland, brass, rap a ďalšie žánre. Od doby svojho vzniku v roku 2008 hrali na najväčších festivaloch v Čechách a na Slovensku, ako aj v Pittsburghu, Varšave, Berlíne, Drážďanoch, Rotterdame, Haagu, Haarleme a mnohých ďalších mestách. Ľudia, ktorí museli svoj domov opustiť zahrajú ľuďom, ktorí domov nemajú, ako aj nám ostatným o 16:15.

Len v uliciach Bratislavy sa pohybuje okolo 4 000 ľudí bez domova. Služby nízkoprahovej nocľahárne využíva každoročne viac ako 1 000 ľudí. Pracovníci organizácie Depaul Slovensko sa starajú o to, aby ľuďom bez domova poskytli teplo, stravu a základné služby bez ohľadu na to, v akom stave prídu. Okrem iného tu dostanú hygienické potreby a v prípadne záujmu i sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce. Do nocľahárne sa dostanete spojmi 61 a 96, pričom od zastávky Fartuny si môžete prejsť cestu, ktorú si každý večer a ráno prejdú klienti nocľahárne.

Doma dobre: Ako môžete pomôcť

Vstup na koncert je bezplatný, počas koncertu môžete venovať dobrovoľný príspevok, vďaka ktorému pracovníci Depaul Slovensko zabezpečia ľuďom bez domova nocľah alebo jedlo

Poslaním prázdnej SMS na číslo 827 podporíte prácu s ľuďmi bez domova sumou 3 €

Prispieť môžete aj neobmedzene cez www.10rokovdepaulslovensko.sk a www.dobrakrajina.sk

Príspevkom v Depaul stánku – za čo dostanete pekné tričko, tašku, odznak, náramok

Tešíme sa na vás.

