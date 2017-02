Trápny otecko vyprevádzal syna do školy vždy v inom obleku

Ohodnoť článok

Každý deň iný kostým. Predstavte si, že by vás sused každé ráno vychádzal pred dom vždy v inom maškarnom kostýme. Asi by ste sa divili dôvodom, prečo to robí, alebo ak je veselá kopa, potom pôvodu toľkého množstva kostýmov. Dale Price z USA pred dom neraz vyšiel v rôznych kostýmoch. Pozdraviť susedov, zájsť po noviny, či vyprevadiť syna do školy. Neobyčajný chlapík je považovaný za zábavného usmievavého chlapa a zároveň podivína. Fantázia jeho kostýmov nepozná hraníc a k tomu si každý jeden aj zdokumentuje fotografiou.

Keďže najčastejšie šlo o fotografie z kostýmoch, v ktorých odprevádzal syna do školy, na chvíľku Dale zažil aj slávu, keď si ho pozvali do televízie ABC, aby porozprával spolu so synom, čo ho k tomu viedlo.

Video rozhovoru si môžete pozrieť tu: http://youtu.be/KYpLgdzp64A