Titanic oslavuje 20 rokov: 10 faktov o ikonickom soundtracku

Je to už 20 rokov čo svet uchvátil ikonický film Titanic! Príbeh lásky Jacka a Rose, ale aj hudba z filmu, sa stali okamžite nesmrteľnými. Soundtrack k filmu predal 30 miliónov kópií, zarobil skladateľovi Jamesovi Hornerovi 800 000 dolárov a v roku 1998 vyhral 2 Oscarov. Titulná pieseň My Heart Will Go On tiež urobila z kanadskej speváčky Céline Dion svetovú megastar!

Na oslavu tohto významného filmového a hudobného výročia pripravil ShopAlike infografiku s 10 fascinujúcimi faktami o ikonickom soundtracku k filmu Titanic. Pozrite sa sami!

Zdroj: https://www.shopalike.sk/soundtrack-k-filmu-titanic-v-cislach/

