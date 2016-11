Ohodnoť článok

Slovenská skupina The Ills odlieta na Island, kde sa ako prvý slovenský interpret predstaví na prestížnom festivale Iceland Airwaves. Okrem toho odohrá ešte jeden klubový koncert v Reykjavíku.

„Konečne je to tu, čakanie sa skončilo a my sa nesmierne tešíme!“ hovorí gitarista Martin Iso Krajčír.

Riaditeľ Iceland Airwaves Grímur Atlason videl The Ills už na jeseň 2014 na festivale Waves Bratislava. Už vtedy sa vyjadril, že si ich vie predstaviť v programe Airwaves. Kapelu potom skutočne sledoval a po vydaní aktuálneho albumu Ornamental or Mental prišla vysnívaná pozvánka. „Od prvej nádejnej správy, že by sme teoreticky mohli ísť na Island, sme čakali vyše dvoch rokov a teraz, tesne pred odletom sa mi to stále zdá vzdialené a neuveriteľné,“ teší sa za všetkých Iso. „Pre celú kapelu to znamená zvláštne silnú radosť a pocit zadosťučinenia.“

The Ills, ktorí hrajú v zostave Martin Iso Krajčír, Miro Luky (gitary), Peter Berák (basa) a Ľuboš Daron Hodás (bicie), majú na konte štyri albumy a množstvo koncertov doma aj v zahraničí, naposledy si túto jeseň zahrali v Rakúsku, Nemecku a v Holandsku.

Bude to výnimočné

Na Islande odohrajú okrem oficiálneho festivalového koncertu v klube Húrra aj takzvaný off-venue koncert. „Budeme hrať vo whiskey bare Dillon a to sa nám zdá parádne. Dúfam, že sa nám na ostrove vynikajúcich hudobníkov podarí aspoň trošku zaujať,“ dodáva Iso. „Dostať slovenskú kapelu na takýto festival nie je každodenná záležitosť. Podarilo sa, no rovnako ma teší, že chalani to zobrali zodpovedne a poctivo sa na tieto dva koncerty pripravovali,“ hovorí Tatiana Lehocká z agentúry Real Something, ktorá The Ills zastupuje.

„Na Islande bude v tom čase množstvo hudobných profesionálov aj médií, ktoré o The Ills prejavili záujem už v predstihu. Neberieme to len ako výlet do krásnej krajiny, aj keď sa tešíme aj na ňu, ale aj šancu ukázať sa.“ Chalani hneď po potvrdení účasti prezradili, že svoj koncert na Iceland Airwaves venujú pamiatke novinára Juraja Kušnierika, ktorý práve pred rokom na Islande nečakane zomrel. “Juraj nám neskutočne pomohol už v začiatkoch, keď sme, musím priznať, zvukovo nestáli za veľa. A potom ho bolo často vídať s tým jeho typickým úškrnom na našich koncertoch,“ vysvetľuje Iso rozhodnutie skupiny. “Všetci dobre vieme, ako miloval Island, nedá nám preto nezahrať ešte aspoň raz koncert len a len preňho – od kapely, ktorá ho má úprimne rada a v krajine, ktorú mal on zo všetkých najradšej.“

The Ills na Islande

štvrtok 3. 11. klub Húrra (v rámci Iceland Airwaves)

sobota 5. 11. Dillon Whiskey Bar

Linky The Ills

http://theills.net

https://www.facebook.com/theills

