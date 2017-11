Spisovateľka Diana Mašlejová prichádza s rozprávkovou novinkou Stratený zajko v Paríži Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Život plyšového zajka nemusí byť ani zďaleka taký nudný, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Určite nie v novej rozprávke Stratený zajko v Paríži. V novinke spisovateľky Diany Mašlejovej spoznáte veselého a trocha bojazlivého plyšového spoločníka, ktorému sa jedného dňa otočí život naruby a prinesie mu nečakané dobrodružstvá a napínavé situácie.

Rozprávka Stratený zajko v Paríži je druhou knihou spisovateľky Diany Mašlejovej určenou pre detského čitateľa. Po úspechu prvej knihy Tajný cirkus sa s malým hrdinom, ktorým je tentoraz plyšový zajko, opäť premiestňujeme do krásneho a trocha tajomného mesta Paríž. Malý čitateľ v ňom zažije veľké a nezabudnuteľné dobrodružstvo a spozná nových priateľov, s ktorými je život vždy príjemnejší a zábavnejší. „Volám sa pán Zajko a toto je môj skutočný príbeh. Keď vnímate svet očami malého plyšového zajka, všetko sa vám zdá byť veľké. Veľká je posteľ aj dvere, veľké sú ľudské uši i psie laby a okná sú priam obrovské. Neviete, čo sa za tými oknami skrýva, pretože patríte do detskej izby – zvyčajne kamsi na drevenú policu alebo na vankúš a svet za múrmi tej izby vám pripadá vzdialený, neuveriteľný, ohromný, ale aj desivý. Nikdy som nepocítil ani najmenšiu chuť opustiť dobre známu detskú postieľku. Všetko sa však zmenilo vo chvíli, keď sme sa s mojou majiteľkou, malou Jankou a jej ockom vybrali na prázdniny do Paríža.“ A práve tam sa zajko malej Janke stratil. Pohodlie a bezpečie Jankinej izbičky je zrazu fuč. Ocitol sa sám vo veľkom meste a strach sa mu vyštveral až po končeky plyšových uší.

Dobrodružstvá aj nebezpečné situácie sa valia na malého plyšového hrdinu zo všetkých strán. Únos, hrozivý potkan, podivná straka… Veru, nič príjemné pre bojazlivého zajka. No ak chce Janku nájsť, nemôže zdupkať! Novinka Stratený zajko v Paríži od Diany Mašlejovej vychádza vo vydavateľstve Albatros. O nádherné ilustrácie sa postarala slovenská výtvarníčka Adela Režná. Novú slovenskú rozprávku nájdete o všetkých dobrých kníhkupectvách a internetových obchodoch.

Bližšie informácie o rozprávkovej knihe Stratený zajko v Paríži:

http://www.albatrosmedia.sk/tituly/15612237/strateny-zajko-v-parizi/

Ukážky ilustrácii od Adely Režnej:

https://www.behance.net/gallery/56512997/Strateny-Zajko-v-Parizi