Do kín prichádza letná rozprávka ,,BOCIAN” RIŠKO

Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrabcovi, ktorý žije ako bocian a myslí si, že je bocian. Má svojráznych kamarátov – sovu Oľgu a papagája Kikiho, s ktorými sa vydáva na let do Afriky. „Bocian“ Riško je zábavný a chvíľami dojemný dobrodružný animák pre ornitológov, aj pre celú rodinu. Keby túto vtáčiu partiu stretol včas Alfred Hitchcock, točil by potom iba farebné veselé filmy.

Riško je vrabec. A všetci to vedia. Všetci okrem Riška. Malá vtáčia sirota vyrastá v bocianej rodine, má bocianieho brata, bocianiu mamu, bocianieho otca a je samozrejme presvedčený, že sám sa narodil ako bocian. Lenže príde čas, kedy jeho adoptívna rodina vyráža na zimu do teplých krajín a Riška musia nechať doma…

A tak začína veľkolepá vtáčia odysea. Bocian nebocian, vrabec nevrabec, Riško nemá svoje krídla pre nič za nič a vyráža do ďalekej Afriky na vlastnú päsť. Cestou cez celú Európu stretáva bláznivú sovu Oľgu s jej neviditeľným imaginárnym priateľom Olegom a tiež ješitného egocentrického papagája Kikiho, ktorý zo všetkého najradšej spieva disko a tak trochu sa desí výšok. Tento extravagantná partička vnesie do oblakov zábavu i odvahu, nebojí sa cestovať vlakom, nezastavia ju nebezpečné netopiere, na internete závislé holuby, ani mafiánske vrany. Keď nakoniec naozaj dorazia do vytúženej Afriky, nič nie je vyhraté. Riško musí s pomocou kamarátov zachrániť svojho bocianieho brata z pazúrov obrovského mediara a zmieriť sa s neľútostným druhovým zaradením. Riško sa stane tým najväčším vrabcom široko ďaleko, ale pre všetkých ostatných už bude navždy bocianom.

Vrabec ako hlavný hrdina animovaného dobrodružstva by sa mohol zdať príliš obyčajným, ale nenechajte sa mýliť. Kedysi úplne bežný vták, ktorý švitoril na každom rohu, z neznámych príčin úplne mizne a stáva sa pomaly vzácnosťou.

Bociany, ktorí sa na zimu vydávajú zo strednej Európy až do južnej Afriky, preletia pri ceste tam a späť viac ako 20 000 km a pri jarnom návrate zvládnu až 400 km za jeden jediný deň!

„Bocian“ Riško preto nie je film o nejakej priemernej dovolenke v teplých krajinách, je to jedno veľké dobrodružstvo, z ktorého by nás pekne boleli krídla.

