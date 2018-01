Robert Pospiš & Martin Sillay prichádzajú s novým videoklipom a vyrážajú na Songs Tour Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nový videoklip k štyri roky starej skladbe. Hudobná a producentská dvojica Robert Pospiš & Martin Sillay sa singlom “Každý má v sebe niečo dobré“ vracia k pesničkárskemu albumu Doba. Video, ktoré mal na starosti fotograf a filmár Ondrej Forus predstavia hudobníci aj na sérii koncertov s názvom Songs Tour v piatich slovenských mestách. “Vynovená“ verzia skladby sa mastrovala v legendárnom anglickom nahrávacom štúdiu Abbey Road. Pod jej zvukom je podpísaný Frank Arkwright, zvukový inžinier, ktorého podpis nájdete pod nahrávkami skupín Coldplay, Arcade Fire, The Verve alebo The Smiths.

„V posledných štyroch rokoch sme sa venovali rôznorodým projektom a naša pesničkárska tvorba bola viac v úzadí. Medzitým sme nahrali album Balady, dve dosky ako súčasť skupiny Polajka aj poctu skladateľovi Jánovi Cikkerovi. Okrem toho sme vyprodukovali a vydali mnoho albumov nášho vydavateľstva Real Music House. Bolo to mimoriadne intenzívne obdobie. Od vydania Doby ubehli štyri roky. Tú dosku sme nikdy nehrali celú naživo, napriek tomu si našla svojich poslucháčov. Rozhodli sme sa teda, že sa k tým skladbám nachvíľu vrátime. Keďže sa Doba mastrovala v Londýne, v rovnakom meste sa robil aj remaster singlu. Značka Abbey Road pre nás bola jasnou voľbou. Skladba dostala nový zvuk, jej odkaz však zostal rovnaký. Vždy bol pre nás najdôležitejší samotný text a atmosféra v úplnom základe skladieb,“ dodáva k návratu k pesničkárskej tvorbe Robert Pospiš. Videoklip k takmer osemminútovej skladbe Každý má v sebe niečo dobré zverila uznávaná hudobná dvojica Ondrejovi Forusovi, mladému talentu slovenskej fotografie. Ten sa rozhodol pre originálny a mimoriadne náročný prístup “rozpohybovaných“ fotografií. „Dievča sa snaží uniknúť pred svojimi najtemnejšími obavami a strachom, nedokáže mu čeliť, pohlcuje ju. V klipe je scéna, keď bytosť, ktorá zosobňuje všetko pred čím sa snaží ujsť, podáva dievčaťu kyticu kvetov, ona ale vidí len kyticu bodliakov. Bytosť ju stále prenasleduje a keď dievča už nemá kam ujsť a je na konci útesu, prvý krát sa pozrie do tváre tejto temnej bytosti a zistí že sa pozerá na samú seba, nemôže tomu uveriť tak v bezvedomí padá a padá do priepasti. Keď sa preberie, všetko je inak, bytosť zmizne a ona svoj strach začne prijímať ako čierne šaty. A keď všetky svoje najtemnejšie obavy príjme, šaty už nepotrebuje, môžu pokojne zhorieť v plameňoch ona je nahá a slobodná, bez strachu,“ zhŕňa svoj pohľad na poetiku videoklipu k skladbe Každý má v sebe niečo dobré autor videoklipu a fotograf Ondrej Forus. „Text, ktorý je v tomto prípade mimoriadne opisný, pochopil vlastnou optikou. Je to mladý umelec s vlastným názorom. A to sa nám páčilo. Od vydania albumu Doba uplynulo niekoľko rokov. S Martinom sme preto mali od tých skladieb istý odstup. Myslím si, že Ondrejov prístup je osobitý v tom najlepšom zmysle slova. Každá skladba je príbeh, ktorý sa dá prerozprávať rôznymi spôsobmi. Toto je ten Ondrejov,“ opisuje výsledok spolupráce Robert Pospiš.

Skladby, ktoré zachytávajú pulz doby zahrajú Robert Pospiš & Martin Sillay na miestach, ku ktorým majú silný vzťah. Dôsledne zostavený program bude stáť na silnej textárskej výpovedi a výborných hudobníkov. „Veríme, že krátke turné, ktoré chystáme na konci januára bude plné silných momentov. Zahráme hlavne skladby z našich pesničkárskych albumov a možno príde aj na nejaké prekvapenie a špeciálnych hostí. Tešíme sa na to,“ pozýva na sériu koncertov s označením Songs Tour hudobník a producent Martin Sillay.