Balaton Sound: Program je pripravený!

Program Balaton Soundu, 5 dní trvajúceho hudobného festival, ktorý sa pravidelne koná na pláži jazera Balaton je kompletný. Na návštevníkov čaká viac ako 20 podií, na ktorých uvidia nielen najpopulárnejších DJov, ale môžu stráviť aj úžasnú dovolenku, priamo na pláži s non-stop párties. Kygo, Hardwell, Armin van Buuren, Axwell Ingrosso, Tiësto, Marshmello a mnohí ďalší v programe obsahujúcom 300 umelcov. Zľavnené vstupenky sú do 14. Júna 2017.

Balaton Sound hosts bude hostiť tie najväčšie mená elektronickej, takže aj počas tohto roka búdú môcť fanúšikovia vidieť top DJov. Obrovský Main Stage postavený priamo oproti jazera Balaton bude hosťovať majstrov ako Armin Van Buuren, Axwell Ingrosso, KSHMR, Kygo, Hardwell a počas 6. Júla sa predstaví ako mimoriadny headliner Tiësto. Ďalej sa však môžete tešiť na G-Eazy, Galantis, Jason Derulo, Robin Schulz, Marshmello, Don Diablo, Krewella, Headhunterz, Zedd, alebo Cheat Codes, ktorí vás budú zabávať.

Jäger Arena bude úžasným priestorom, v ktorom sa predstaví mnoho žánrov a umelcov, ktorým budú sekundovať aj viacerí maďarský hudobníci. Yellow Claw, Mija, Eptic, Sigma, The Bloody Beetroots, Carnage, Nod One’s Head, Dua Lipa, Netsky, Zeds Dead, Section Boyz, Example & Dj Wire, Troyboi alebo Hucci, sú len niekoľkými z vystupujúcich.

Party Arena je jedným z kľúčových priestorov Balaton Soundu. Obrovský stan, v ktorom budú začínať parties od 21.00 a kde sa predstavia StadiumX, Nicky Romero, Corey James, Raiden, Florian Picasso, Observer x Flip Capella, Blasterjaxx, Timmy Trumpet, Shaun Frank, Juicy M, Showtek, R3HAB, Oxia, Nicole Moudaber, Dave Clarke, Amerigo Provenzano, Ravitez, D.O.D, Afrojack, Kidda.

Heineken Beach, ozdobená gigantickou pyramídou bude hostiť umelcov ako Max Cooper, Flavio Folco, Dubfire, Joseph Capriati, Jan Blomqvist, John Digweed, Mark Reeve, Kungs, Jamie Jones, Art Department, Eelke Kleijn, Erick Morillo, Martin Kremser, Hot Since 82 a Sasha. The Sound & Bass Stage Powered by Bladerunnaz okrem iných predstaví Hypoxia, Redpill, TC, Murdock, Dj Guv, Disaszt, Loadstar, Turno, Emperor a Noisia.

Celý program Balaton Soundu predstaví počas 5 dní viac ako 300 vystupujúcich na 20 pódiách. Mnohé z nich budú vybudované priamo na jazere Balaton ako móla so zaujímavými dekoráciami, koktejl barmi, chillovými zónami atď.

Ako nový programový modul sa na Balaton Sounde predstaví počas tohto roka, small street theatres. Obrovské medúzy, magická živá hudba, jedinečné dekorácia a mysteriózne postavy budú tým, čo budete môcť na Balaton Sounde naozaj zažiť. Našimi hosťami budú The Bloco de Budapest Brazil Show, the Compagnie Planete Vapeur, Oakleaf Stelzenkunst and Spark!

Elrow Stage sa s určitosťou stane párty centrálou festivalu vďaka ohromujúcim dekoráciám, ktoré budú vybudované na móle jazera. Priamo oproti Main Stagu na pláži prinesie Elrow svoje psychedelické a bláznivé párty s djmi ako Henry Saiz, Edu Imbernon, CatzN’Dogs, Anja Schneider, Toni Varga, De La Swing, Eddy M, Mario Biani a Bastian Bux. Elrow stage bude štartovať svoje párty už na poludnie a potrvajú až do momentu štartu Main Stagu. Nočná časť začne ihneď po ukončení program na Main Stagy a potrvá až do východu slnka. Priestor Elrow stagu bude mať vlastný koktejl bar a komfortné ležadlá, tak aby si návštevníci na plno vychutnali tento priestor vybudovaný priamo na vode.

Ako bonusová časť bude pre návštevníkov pripravená párty priamo na samotnom jazere. Exkluzívne párties na lodi sa budú konať každý deň popoludní a predstavia san a nich viacerí prestížny dji ako Sasha, Jan Blomqvist, Max Cooper, Art Department and Eelke Klejn. Tieto vstupenky si môžete zakúpiť ku svojej 5 dňovej permanentke na web stránke festival.

Cestovanie & Ubytovanie

Príchod na Balaton Sound nikdy nebol jednoduchší. Zamárdi, ktoré je hosťovským mestom Balaton Soundu je vzdialené od Budapešti sotva hodinu. Na cestu môžete využiť autobusy, ktoré odchádzajú z Budapešti každý deň. Skupiny kamarátov si tiež môžu objednať súkromnú prepravu autobusom priamo do Zamárdi a užiť si tak absolútny komfort. K dispozícii je niekoľko možností, ktoré taktiež nájdete na web stránke Balaton Soundu. Možnosti ubytovania sú takmer nekonečné. Milovníci kempovania, majú možnosť ubytovania v kempe vzdialenom 10 minút od festivalu, alebo si tiež môžu vybrať Beach kemping priamo v mieste konania festivalu. Hoteli, apartmány a rôzne iné môžnosti sú tiež k dispozícii.

Zoznam nájdete tu: http://sziget.hu/balatonsound_english/accommodation/

Vstupenky

Zľavnené vstupenky sú k dispozícii do 14. Júna 2017. Podobne ako v minulom roku, si môžu návštevnícii kúpiť dva druhy permanentiek. 5 dňové vstupenky obsahujúce aj deň 0 poskytuje možnosť zažiť bláznivú plážovú párty na jazere Balaton naplno. 4 dňové vstupenky sú platné na takpovediac tradičné festivalové dni medzi (6-9. júlom) a poskytujú tiež možnosť zažiť úžasnú párty skúsenosť všetkým fanúšikom elektronickej a hip hopovej hudby. Denné vstupenky na deň 0 a ostatné festivalové dni sú ešte stále k dispozícii. Pre tých, ktorí si potrpia na extra pohodlie sú k dispozícii VIP permanentky a VIP denné vstupenky, ktoré zahŕňajú zvlášť vstup na festival cez VIP vstup a zároveň umožňujú vstup na grand pódium, ktoré je umiestnené priamo oproti Main Stagu.