Premiéra: Reykjavik nie ako mesto, ale filmový horor

Občas sa tu síce nájde nejaký článok o cestovaní, ale tentoraz, hoci podľa názvu by každý hádal, tomu tak nebude. Reykjavík je obdoba známych amerických hororov, kde sa nevinní dostanú do kruhu šialenej rodiny, alebo pod nôž vraha a začína tak bezhlavo beh v kruhu, v ktorom jeden po druhom všetci umierajú a ešte sa vracajú, aby niekoho zachránili a sami pritom zomrú v kaluži vlastnej aj cudzej krvi. Niečo majú určité druhy hororov rovnaké. V realite by stačila jedna vražda a pri pochopení, že nebude posledná, by sa skupinka veľmi rýchlo stratila. Čo však, keď sa umierajúca partia stretne na lodi? Teraz nie na veľkej ako v horore Loď duchov, ale na menšej veľrybárskej. Práve film Reykjavík, ako názov predpovedá, pochádza z Islandskej produkcie a bude sa snažiť zaradiť medzi úspešné horory na medzinárodnej scéne. Je celkom možné, že sa podarí filmu preraziť. Predsa len je z prostredia, ktoré my presne nepoznáme. Veľrybárskej lode a Island, to napríklad u nás nie je. Nuž a keď sa povie Island, asi každému sa vybaví Ejyafjallajokull, sopka, ktorá ochromila dopravu v takmer celej Európe. Island je však aj prekrásnou krajinou plnou geologických krás, sopiek, gejzírov, skalnatých útvarov, lúk a iných prírodných skvostov.

O filme nie je známe až tak veľa, tváre hercov neislanďan asi poznať nebude. Príbeh sa odohráva na lodi, ktorej posádku tvoria aj turisti túžiaci po zhliadnutí veľrýb. Na lodi sa tak stretne niekoľko rôznych postáv, ktoré budú zápasiť o holý život v momente, kedy príde nešťastne kapitán lode o život. Atmosféra na lodi sa zmení, rovnako tak ako počet živých… Film by mal mať premiéru v rôznych kútoch Európy v najbližšom týždni, na Slovensku zatiaľ nie je nikde v plánoch. Je celkom možné, že sa tak film objaví rovno až na DVD, podobne ako to bolo v prípade „oscarového“ filmu Smrť čaká všade.