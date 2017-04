Premiéra: Pokračovanie filmu Rýchlo a zbesilo 8 už tento týždeň v kinách!

Ohodnoť článok

Pokračovanie filmu Rýchlo a zbesilo 8

Jeden z filmov, ktorý najrýchlejšie zarobil miliardy amerických dolárov a šiesty najúspešnejší film na pokračovanie prichádza s neuveriteľných ďalšou časťou: Rýchlo a zbesilo 8 sa rúti do slovenských kín. Môžete ho vidieť už tento týždeň. A pripravte sa na poriadny akčnú nálož.

Rýchlo a zbesilo 8 chce dokázať, že patrí do série filmov založených na emóciách a rýchlosti. Tvorcovia filmu sa snažili vzdať poctu nielen zosnulému Paulovi Walkerovi, ale aj tomu najlepšiemu zo série Rýchlo a zbesilo. Tomu, čo už pred 15 rokmi strhlo toľko divákov a naďalej úspešne pohlcuje stále nové generácie fanúšikov.

Kultová séria dokáže stále prekvapiť

Tvorcovia filmu cítili, že ak chcú v sérii pokračovať, musia vytvoriť niečo kompletne odlišné. Ôsme pokračovanie príbehu je už predsa len dosť… Napriek tomu produkčná časť tímu došla k záveru, že film má ešte stále čo ponúknuť a dali si neľahkú úlohu: nový smer príbehu musel byť vzrušujúci, napínavý, aby otriasol fanúšikovskou základňou. Téma rodiny bola už od začiatku hlavným motívom a práve vzťahy medzi hlavnými postavami budú v pokračovaní podrobené tvrdej skúške.

“V sérii týchto filmov som chcel pokračovať len v tom prípade, že ako tím spoločne vytvoríme tu absolútne najlepšiu záverečnú trilógiu, ako poctu nášmu bratovi Paulovi, a tiež pre Universal, ktorý nás celé roky nesmierne podporoval,” povedal Vin Diesel, ktorý už v posledných častiach vystupuje aj ako výkonný producent. “S Rýchlo a zbesilo 8 sme nechceli len vytvoriť najlepší film celej tejto ságy, ale vyjadriť úctu k všetkému, čo už skoro dve dekády táto séria predstavuje. Kľúčom k tomu bolo využiť jadro všetkých doterajších filmov, ale urobiť to tak, aby to bolo pôsobivé, ale stále zábavné”, dodáva.

Hlavná produkcia Rýchlo a zbesilo 8 začala na jar v roku 2016 a mala dve hlavné filmové tímy, ktoré pracovali v odlišných podmienkach: na Kube a na Islande. Kulisy k ďalším akčným scénam poskytli mestá: New York, Atlanta alebo Cincinnati. Elitný tím prejde Zem krížom-krážom, od brehu Kuby, cez rušné ulice Veľkého jablka, až po ľadové planiny Barentsovho mora, aby zastavili anarchizmus a rozpútanie celosvetového chaosu.

O čom bude osmička?

V jednej z najúspešnejších filmových sérií všetkých dôb je síce možné čokoľvek, ale toto je viac než automobilové zoskoky padákom, prelety áut medzi mrakodrapmi, alebo ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál! Naopak, k absolútnej dokonalosti „vytuningovanú“ siedmu časť, ktorá mimochodom patrí medzi rekordmanov v rýchlosti prekročenia miliardovej tržby, jej tvorcovia ešte vylepšili (áno bude tam aj automobilová naháňačka s ponorkou).

Na stranu zla zlákala sympaťáka Doma (Vin Diesel) legendárna kyber-teroristka prezývaná Cipher (Charlize Theron), ktorá je rovnako krásna ako nebezpečná. Preto sa diváci nemôžu čudovať, že Toretto úplne stratil hlavu a vykašľal sa nielen na Letty (Michelle Rodriguez), ale aj na všetkých starých kamošov. Že s ním má Cipher iné plány, ako sú romantické večere pri sviečkach, je však jasné. Kombinácia jej inteligencie a jeho svalov a vodičských schopností z nich môžu urobiť neporaziteľný tandem.

Aby svet zostal v rovnováhe, prevezme opraty v rodine Hobbs (Dwayne Johnson), ktorý do nej proti svojej vôli priberie nového člena – Deckarda Shawa (Jason Statham). Je to vysokooktánový tvrďas zo siedmej časti, ktorý mal pôvodne “dožiť” vo väzení.

Séria, ktorá začínala ako ničím výnimočný akčný film, za niekoľko rokov dospela do bodu, kedy aj Helen Mirren, slávna oscarová herečka s titulom od britské kráľovnej, s obrovským nadšením skočila po menšej roli Hobbsovej matky. „Nevedela som, čo presne ma čaká, ale hrala by som čokoľvek. Bola som šťastná, že upravili scenár tak, aby do neho zapadla aj moja úloha. Je to skvelá rola. Pani Shawová je múdra, silná a vyzná sa. V mojom veku som sa musela trochu snažiť, aby som v tak veľkom akčnom filme obstála,“ hovorí Helen Mirren.

A čo sa týka naleštených tátošov? Producentský tím pripravil pre milovníkov rýchlych automobilov skutočnú flotilu špeciálne upravených mašín: Dodge “CE” Charger, Dodge “Ice Ram” Truck, Rally Fighter, Subaru WRX, vojenský Ripsaw alebo oranžové Lamborghini.

Na šialenú jazdu sa v slovenských kinách môžete tešiť už 13.4. 2017.

